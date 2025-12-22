قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دور المجموعات مفتاح منتخب مصر لتحقيق أمم أفريقيا.. ماذا ينتظر الفراعنة في دور الـ16؟

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر لبدء رحلته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي في افتتاح مشواره بالبطولة، وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية باستعادة اللقب القاري وترصيع القميص بالنجمة الثامنة، ليواصل الفراعنة تربّعهم على عرش أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة.

ووسط أمال وطموحات الجماهير بتألق منتخب مصر في أمم أفريقيا وتحقيق اللقب فإن المهمة ستكون سهله حال الصعود من دور المجموعات.

وتزداد صعوبة المواجهات حال تقديم مصر نتائج سيئة خلال المجموعة.

ماذا ينتظر مصر في دور ال16 

حال صعود مصر في المركز الأول بالمجموعة فإنه سيواجه أفضل توالت في المجموعة الأولى والثالثة والرابعة

المجموعة الأولى تضم كلا من جزر القمر ومالي والمغرب وزامبيا

المجموعة الثالثة تضم نيجيريا وتنزانيا وتونس وأوغندا

أما في حال صعود مصر في المركز الثاني للمجموعة فإن الوضع سيصبح أكثر صعوبة حيث سيواجه الفراعنة صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم كلا من الكاميرون والجابوت وكوت ديفوار وموزمبيق

أما في حال تخبط نتائج منتخب مصر في دور المجموعات وتأهله كأفضل "توالت" فإنه سيواجه متصدر المجموعة الثالثة أو متصدر المجموعة الرابعة

المجموعة الثالث التي تضم نيجيريا وتنزانيا وتونس وأوغندا 
المجموعة الرابعة تضم بنين وبوتسوانا والسنغال والكونغو.

منتخب مصر أمم أفريقيا مصر ضد زيمبابوي مباراة مصر وزيمبابوي كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مستشار بالمفوضية الأوروبية: اتفاق ميركسور فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية للاتحاد

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو

صورة أرشيفية

تفجير غامض في قلب موسكو.. مقتل جنرال روسي واتهامات لأوكرانيا. التفاصيل

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد