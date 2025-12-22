دور المجموعات مفتاح منتخب مصر لتحقيق أمم أفريقيا.. ماذا ينتظر الفراعنة في دور الـ16؟

يستعد منتخب مصر لبدء رحلته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي في افتتاح مشواره بالبطولة، وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية باستعادة اللقب القاري وترصيع القميص بالنجمة الثامنة، ليواصل الفراعنة تربّعهم على عرش أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة.

ووسط أمال وطموحات الجماهير بتألق منتخب مصر في أمم أفريقيا وتحقيق اللقب فإن المهمة ستكون سهله حال الصعود من دور المجموعات.

وتزداد صعوبة المواجهات حال تقديم مصر نتائج سيئة خلال المجموعة.

ماذا ينتظر مصر في دور ال16

حال صعود مصر في المركز الأول بالمجموعة فإنه سيواجه أفضل توالت في المجموعة الأولى والثالثة والرابعة

المجموعة الأولى تضم كلا من جزر القمر ومالي والمغرب وزامبيا

المجموعة الثالثة تضم نيجيريا وتنزانيا وتونس وأوغندا

أما في حال صعود مصر في المركز الثاني للمجموعة فإن الوضع سيصبح أكثر صعوبة حيث سيواجه الفراعنة صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم كلا من الكاميرون والجابوت وكوت ديفوار وموزمبيق

أما في حال تخبط نتائج منتخب مصر في دور المجموعات وتأهله كأفضل "توالت" فإنه سيواجه متصدر المجموعة الثالثة أو متصدر المجموعة الرابعة

المجموعة الثالث التي تضم نيجيريا وتنزانيا وتونس وأوغندا

المجموعة الرابعة تضم بنين وبوتسوانا والسنغال والكونغو.