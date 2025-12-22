الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي

وجه الإعلامي أمير هشام الدعم الكامل للمنتخب الوطني، قبل مواجهة زيمبابوي في بطولة أمم افريقيا.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه على فيسبوك: “يارب حتى لو الظروف صعبة ومش كل مقومات النجاح متوفرة وإنه هيكون نجاح وليد الصدفة بدون اي تخطيط وهيكون بس بمجهود اللاعبين وجهازهم الفني، يارب اكتب الفوز لمنتخب مصر في كل مباريات بطولة أمم افريقيا وكافئ الجيل الحالي المميز وجهازه الفني الوطني باللقب علشان خاطر جمهور مصر العظيم اللي نفسه يفرح، كل التوفيق لمنتخب مصر”.

ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في بداية رحلة الفراعنة نحو استعادة اللقب القاري والسعي لإضافة النجمة الثامنة على قميص المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة.

وتحمل مواجهة زيمبابوي أهمية خاصة كونها الظهور الأول للعميد حسام حسن، في أمم أفريقيا كمدير فني للمنتخب ، بعدما سبق له المشاركة لاعبًا في عدة نسخ، كان آخرها نسخة 2006 التي توج خلالها الفراعنة بلقب البطولة.

تصفيات مثالية للفراعنة

ودخل منتخب مصر البطولة، بثقة كبيرة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ، حيث فاز في أربع مباريات متتالية جمع خلالها 12 نقطة ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.