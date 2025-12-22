خالد الغندور يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد

هنأ الإعلامي خالد الغندور، الدكتور حسن مصطفى، لرئاسته للإتحاد الدولي لكرة اليد في الدورة القادمة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "ألف مبروك للمصري الدكتور حسن مصطفي رئاسته للإتحاد الدولي لكرة اليد في الدورة القادمة".

وحسم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، سباق رئاسة الاتحاد الدولي بعد حصوله على 129 صوتا من إجمالي أصوات الجمعية العمومية، متفوقا على منافسيه الثلاثة، حيث حصل فرانك بوبيناك مرشح سلوفينيا على 24 صوتا، وجيرد بوتزيك مرشح ألمانيا على 20 صوتا، بينما نال تجارك دي لانج مرشح هولندا 3 أصوات، ليحصد حسن مصطفى الأغلبية المطلوبة ويواصل قيادته للعبة عالميا.

وجاء فوز حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة انتخابية جديدة تمتد من عام 2025 وحتى عام 2029، ليحقق ولايته السابعة على التوالي، في إنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الاتحادات الوطنية في مختلف دول العالم، ومكانته المؤثرة داخل منظومة كرة اليد الدولية.