إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر
ابن المنوفية.. وفاة الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي ضحية لقمة العيش
48 ساعة أسبوعيا .. ساعات العمل الرسمية للموظفين .. واستثناءات لهؤلاء
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ
رسميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خالد الغندور يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد

خالد الغندور
سارة عبد الله

هنأ الإعلامي خالد الغندور، الدكتور حسن مصطفى، لرئاسته للإتحاد الدولي لكرة اليد في الدورة القادمة. 

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "ألف مبروك للمصري الدكتور حسن مصطفي رئاسته للإتحاد الدولي لكرة اليد في الدورة القادمة".

وحسم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، سباق رئاسة الاتحاد الدولي بعد حصوله على 129 صوتا من إجمالي أصوات الجمعية العمومية، متفوقا على منافسيه الثلاثة، حيث حصل فرانك بوبيناك مرشح سلوفينيا على 24 صوتا، وجيرد بوتزيك مرشح ألمانيا على 20 صوتا، بينما نال تجارك دي لانج مرشح هولندا 3 أصوات، ليحصد حسن مصطفى الأغلبية المطلوبة ويواصل قيادته للعبة عالميا.

وجاء فوز حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة انتخابية جديدة تمتد من عام 2025 وحتى عام 2029، ليحقق ولايته السابعة على التوالي، في إنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الاتحادات الوطنية في مختلف دول العالم، ومكانته المؤثرة داخل منظومة كرة اليد الدولية.

