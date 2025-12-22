البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يبدأ الفراعنة رحلتهم القارية بمواجهة قوية أمام منتخب زيمبابوي، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا إلى أهمية انطلاقة البطولة وتأثيرها المباشر على حظوظ التأهل إلى الدور الآتي، ومع اقتراب موعد اللقاء، ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة بث مباشر، إلى جانب تفاصيل مجموعة منتخب مصر وجدول مبارياته وقائمته الرسمية في البطولة.



موعد مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح المشوار

يفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، حيث تقام المباراة اليوم الاثنين 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد هذه المواجهة محطة مهمة للفراعنة من أجل حصد أول ثلاث نقاط وبعث رسالة قوية لبقية منتخبات المجموعة، خاصة أن البداية الجيدة غالبًا ما تكون عاملًا حاسمًا في البطولات القارية الكبرى.



تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي

تردد قناة TNT المغربية الناقلة

يمكن مشاهدة البث المباشر من خلال تردد قناة TNT المغربية، على التردد 11617، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، مع ضرورة توفر جهاز يدعم Multistream.



تردد القناة الجزائرية الأرضية الرياضية

تُبث المباريات أيضًا عبر القناة الجزائرية الأرضية الرياضية على القمر نايل سات، بتردد 11680، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ونظام تشفير مشفرة BISS سهل الفتح.



قناة ORTM المالية

تنقل قناة ORTM المالية بعض مباريات البطولة، عبر القمر Eutelsat 9B، على التردد 12034، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، والقناة مفتوحة.



القنوات المغربية الرياضية الناقلة

تُعد قناة المغربية الرياضية 1 TNT من القنوات الناقلة، عبر نايل سات على التردد 11157 والاستقطاب رأسي ومعدل التصحيح 4/3 ومعدل الترميز 27500.



كما تتوفر قناة المغربية الرياضية 2 TNT عبر نايل سات على التردد 11476 والاستقطاب رأسي ومعدل التصحيح 4/3 ومعدل الترميز 27500، إضافة إلى قناة المغربية الرياضية TNT عبر عرب سات على التردد 12683 والاستقطاب رأسي ومعدل التصحيح 4/3 ومعدل الترميز 27500.



قائمة منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي

جاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.



خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.



خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي،



خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.



مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا، وهي مجموعة قوية تتطلب تركيزًا عاليًا منذ الجولة الأولى، ويخوض المنتخب المصري جميع مبارياته في دور المجموعات على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ما يمنح البطولة طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة.



تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي

تحمل مواجهات المنتخبين تاريخًا طويلًا من الصدامات القارية والدولية، إذ التقى منتخبا مصر وزيمبابوي في 13 مباراة سابقة بمختلف البطولات والمناسبات. ويميل التفوق التاريخي بوضوح لصالح المنتخب المصري، الذي نجح في تحقيق الفوز خلال 8 مواجهات، مقابل خسارة واحدة فقط، بينما حسم التعادل 4 مباريات.



كانت آخر مباراة جمعت بين مصر وزيمبابوي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، ونجح خلالها المنتخب المصري في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل، ليؤكد سيطرته التاريخية قبل تجدد اللقاء بينهما في نسخة 2025.



تشكيل مصر المتوقع أمام زيمبابوي

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا بالمغرب.



من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: أحمد فتوح – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني



خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو



خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش