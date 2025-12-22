آخر استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. شاهد

شارك الإعلامي مينا ماهر لقطات من الاستعدادات الأخيرة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.

الاستعدادات الأخيرة لـ منتخب مصر

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخب مصر في آخر الاستعدادات قبل مواجهة زيمبابوي ".

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر

واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا بالمغرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب زيمبابوي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق انطلاقة قوية تمنحهم دفعة معنوية مبكرة في مشوار البطولة القارية.

مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية

يخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا، وهي مجموعة قوية تتطلب بداية مثالية من أجل حسم التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية دون الدخول في حسابات معقدة بالجولات المقبلة.

ويُدرك الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أهمية تحقيق الفوز في مباراة الافتتاح، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة المعلقة على المنتخب الوطني للمنافسة بقوة على اللقب القاري.

ثلاثي هجومي ناري في خطة حسام حسن

ينوي حسام حسن الاعتماد على قوة هجومية ضاربة منذ البداية، من خلال الدفع بالثلاثي محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش في الخط الأمامي، بهدف الضغط المبكر على دفاعات منتخب زيمبابوي واستغلال السرعات والمهارات الفردية لحسم اللقاء.

ويعوّل الجهاز الفني على خبرات محمد صلاح الكبيرة، إلى جانب القوة البدنية لمصطفى محمد والتحركات السريعة لعمر مرموش، من أجل صناعة الفارق تهديفيًا.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش

ويأمل منتخب مصر في تقديم عرض قوي يليق بتاريخه القاري، وحصد أول ثلاث نقاط في طريقه نحو استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية وإسعاد الجماهير المصرية.