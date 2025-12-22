قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025
شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير
تحرك شاحنات القافلة 99 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025
رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر
بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. شاهد

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مينا ماهر لقطات من الاستعدادات الأخيرة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.

الاستعدادات الأخيرة لـ منتخب مصر

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخب مصر في آخر الاستعدادات قبل مواجهة زيمبابوي ".

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر 

واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا بالمغرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب زيمبابوي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق انطلاقة قوية تمنحهم دفعة معنوية مبكرة في مشوار البطولة القارية.

مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية

يخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا، وهي مجموعة قوية تتطلب بداية مثالية من أجل حسم التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية دون الدخول في حسابات معقدة بالجولات المقبلة.

ويُدرك الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أهمية تحقيق الفوز في مباراة الافتتاح، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة المعلقة على المنتخب الوطني للمنافسة بقوة على اللقب القاري.

ثلاثي هجومي ناري في خطة حسام حسن

ينوي حسام حسن الاعتماد على قوة هجومية ضاربة منذ البداية، من خلال الدفع بالثلاثي محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش في الخط الأمامي، بهدف الضغط المبكر على دفاعات منتخب زيمبابوي واستغلال السرعات والمهارات الفردية لحسم اللقاء.

ويعوّل الجهاز الفني على خبرات محمد صلاح الكبيرة، إلى جانب القوة البدنية لمصطفى محمد والتحركات السريعة لعمر مرموش، من أجل صناعة الفارق تهديفيًا.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش

ويأمل منتخب مصر في تقديم عرض قوي يليق بتاريخه القاري، وحصد أول ثلاث نقاط في طريقه نحو استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية وإسعاد الجماهير المصرية.

منتخب مصر الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

الفريق الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام

الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

بعت لها صورة بسلاح.. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

بعت لها صورة بسلاح .. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة قبالة فنزويلا.. ارتفاع أسعار النفط اليوم الإثنين

استنفار للشرطة في أستراليا

الشرطة الأسترالية تعثر على قنابل على شاطئ بوندي لم تنفجر وقت الهجوم

أرشيفية

مصرع 16 شخصا جراء حادث تحطم حافلة في إندونيسيا

بالصور

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد