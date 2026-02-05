استخراج حبة لب من الشعبة الهوائية لطفل بمستشفى بنها

نجح فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين، يعاني التهاب رئوي ولا يستجيب للعلاج، وبالعرض على طبيب الأطفال بالمستشفى شك بوجود جسم غريب، وتم عمل الأشعة بالمستشفى، لكن لم يظهر شئ، وتقرر عمل منظار للطفل، وبالفعل تبين وجود "حبة لب" بالشعبة الهوائية اليمني، وتم استخراجها، وتحسنت حالة الطفل.

حالة الطفل

وكشف الدكتور محمود مسعد مدير مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أنه جرى استقبال طفل يبلغ من العمر عامين يعاني التهاب رئوي وكحة شديدة، ولا يستجيب للعلاج، وبالعرض على طبيب الأطفال بالمستشفى شك بوجود جسم غريب بالشعب الهوائية وهو ما تسبب في هذه الحالة التي يعاني منها الطفل.



وقال الدكتور هيثم نصر استشاري الأنف والأذن والحجنرة بالمستشفى، وقائد الفريق الجراحي بالعملية، أنه تم على الفور تجهيز الطفل، ودخول العمليات، مشيرا إلى أنه تم عمل الأشعة العادية والتي لا تظهر كل الأجسام الغريبة، وتم دخول الطفل العمليات، وعمل منظار تم اكتشاف وجود "حبة لب" تسببت في انسداد الشعبة الهوائية اليمني، وتم استخراجها، وتحسنت حالة الطفل، وخرج من المستشفى.