محافظة الإسكندرية تكشف الحقائق الخاصة بشائعات ترام الرمل

أحمد بسيوني

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا بشأن ما تم تداوله بشأن الإزالة النهائية لترام الرمل بمحافظة الإسكندرية ، وحرصًا على مشاركة المواطنين الحقائق والدراسات العلمية التى وضعت فى الاعتبار قبل بدء إجراءات مشروع تطوير ترام الرمل.

وقام المكتب الإستشارى الألمانى ( AS & P ) و فريق من أساتذة جامعة الإسكندرية بتنفيذ دراسات الوضع الراهن لجميع القطاعات للمخطط الأستراتيجى لمحافظة الإسكندرية حتي 2032 ، والتى اشتملت على قطاع النقل ( الطرق - وسائل النقل ) داخل المحافظة بداية من تصميم الطرق وتحديد السرعة كعناصر للتحكم - الشوارع الرئيسية للمرور ذات المسافات الطويلة والشوارع الثانوية للمرور ذات المسافات المتوسطة (وسائل النقل الجماعي ترام - قطار - اتوبيسات - ميكروباص).

وقد خلصت أهم نتائج الدراسة فيما يخص ترام الرمل إلى الآتى :

وسائل النقل الجماعى ( قطار ابوقير - ترام الرمل ) تعانى من التقادم وتحتاج الى تحديث بأنظمة آمنة بيئية ، مع وجود مشاكل ناتجة عن المزلقانات بخطوط ( القطار - الترام ) ، وأبرزت الدراسة حاجة المحافظة إلى تغيير شامل فى أنظمة النقل الجماعى والبدء بمشروع تطوير مسار قطار ابوقير وترام الرمل والربط بينهم وبين مسارات جديدة حتى برج العرب.

كما قامت وزارة النقل من خلال الهيئة القومية للأنفاق ببدء الإجراءات التنفيذية مع محافظة الإسكندرية عام 2019 لتنفيذ الدراسات التصميمية والفنية لمشروع تأهيل ترام الرمل ودراسات تقييم الأثر البيئى والإجتماعى من خلال المكاتب والجهات الأتية : ( المكتب الإستشارى سيسترا الفرنسى - ايكو كونسرف - جامعة الإسكندرية - جامعة القاهرة - المعهد القومى للنقل ) والتى خلصت أيضاً إلى :

• وجود مشكلة مرورية نتيجة وجود عدد 26 من المزلقانات تمثل تقاطعات حرجة والتى تؤثر على سرعة تقاطر وحدات

الترام

• تقادم اسطول وحدات الترام والإحتياج الى تحديث وتطوير شامل للشبكة الكهربائية والمركبات والأشارات ونتج عن ذلك حدوث احتراق لعدد من الوحدات اثناء عملها على الخطوط بدأت فى 10/2/2019 وحتى 18/8/2025

• الإحتياج الى زيادة القدرة الإستعابية من 4700 راكب فى الساعة الى 13800 راكب فى الساعة فى الأتجاه نظراً لكون هذا المسار يمثل إعتماد أساسي للعديد من الفئات العمرية خصوصاً الطلبة .

• ضرورة رفع المسار الخاص بترام الرامل علويا حتى يمكن تحقيق سرعة التقاطر 3 دقائق وتقليل زمن الرحلة ليكون 25 دقيقة .

 محافظة الإسكندرية أن مشروع تطوير ترام الرمل لا يستهدف بأي حال من الأحوال إلغاء هذا المرفق التاريخي، وإنما يهدف إلى تطويره وتأهيله ليواكب متطلبات النقل الحديث، ويحقق أعلى معايير السلامة والكفاءة البيئية، مع الحفاظ على دوره الحيوي في خدمة المواطنين، وخاصة الطلبة وكبار السن ومحدودي الدخل.

كما شددت المحافظة على أن جميع الدراسات والإجراءات التنفيذية تمت وتتم وفق أسس علمية وفنية دقيقة، وبمشاركة جهات استشارية دولية ووطنية متخصصة، وبما يضمن تحسين مستوى الخدمة، وتقليل زمن الرحلة، وحل الاختناقات المرورية، وتحقيق منظومة نقل جماعي متكاملة ومستدامة تليق بمدينة الإسكندرية وأبنائها.

