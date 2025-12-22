قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
جيبوها من أغادير.. ماذا قال هاني أبوريدة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي؟
رياضة

عينه على الصدارة.. منتخب مصر جاهز لـ عبور زيمبابوي بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يفتتح منتخب مصر مشواره في نهائيات النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم (الإثنين) على ملعب أدار بمدينة أغادير في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية التي تنطلق في تمام السابعة بمواجهة تجمع بين جنوب أفريقيا وأنجولا على ملعب مراكش.

اللقاء الذي يُديره الحكم السنغالي عيسى سي يمثل أهمية كبيرة لمنتخب مصر المصنف الثالث أفريقيا والـ 34 عالمياً ’ حيث يسعى حسام حسن من خلاله لحصد النقاط كاملة لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن "زعيم" أفريقيا منذ آخر انتصار له على حساب المنتخب المغربي (2 – 1) في ربع نهائي نسخة 2021 في الكاميرون حيث خاض بعدها 6 مباريات اكتفى فيها بالتعادل مع الكاميرون ثم السنغال في نصف نهائي ونهائي النسخة قبل الماضية وموزمبيق وغانا وكاب فيردي والكونغو الديمقراطية في النسخة السابقة التي أقيمت في كوت ديفوار.

الفوز أيضاً يزيد من فرص رفاق القائد محمد صلاح في تصدر هذه المجموعة وتجنب مواجهة أحد القوى الكبرى في ثمن النهائي ويعطي الفريق دفعة قبل المواجهة الأقوى في هذه المجموعة أمام منتخب جنوب أفريقيا يوم الجمعة ثم اللقاء الختامي في مواجهة منتخب أنجولا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

منتخب مصر الذي توج باللقب 7 مرات (رقم قياسي) استعد للبطولة بشكل جيد بعد تأهله لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه وقبلها الصعود لنهائيات (كان) للمرة رقم 27 تحت قيادة جهازه الفني الوطني وبدون أي خسارة ’ حيث خاض لقاءين في دورة العين الدولية بدولة الإمارات في نوفمبر الماضي أمام أوزبكستان وكاب فيردي ’ ثم اختتم هذه التحضيرات بالفوز (2 – 1) على منتخب نيجيريا بالقاهرة في السادس عشر من ديسمبر الجاري بدون عدد من أبرز نجومه مثل رامي ربيعة ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش ومحمد صلاح المتوقع أن يشاركوا اليوم منذ البداية.

في الجهة الأخرى يطمح منتخب زيمبابوي المصنف رقم 36 أفريقيا والـ 129 عالمياً في الخروج بنتيجة إيجابية في بداية ظهوره السادس في البطولة وذلك للتمسك بآماله الضعيفة في التأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخه تحت قيادة مديره الفني الروماني ماريو مارينكا الذي استدعى قائمة تضم 28 لاعباً بينهم 20 محترفاً منهم 6 في إنجلترا و5 في جنوب أفريقيا.

مواجهة اليوم ستكون الثالثة بين المنتخبين في نهائيات أمم أفريقيا بعد أن سبق لهما اللعب لأول مرة في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في تونس 2004 وقلب "الفراعنة" تأخرهم بالهدف الذي سجله بيتر ندولفو في الدقيقة 47 لفوز بهدفي تامر عبد الحميد ومحمد بركات في الدقيقتين 58 و62 على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس ’ وتكرر الموعد في مستهل مشوار المنتخب الوطني في نسخة 2019 وتفوق ايضاً بهدف محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 41 على ملعب القاهرة الدولي.

إجمالاً التقى منتخب مصر بنظيره من زيمبابوي 13 مرة في كل المناسبات والأرقام تمنحه تفوق كبير بثمان انتصارات و21 هدفاً مقابل 4 تعادلات وفوز وحيد و11 هدفاً لمنتخب "المحاربين".

منتخب مصر زيمبابوي كأس أمم إفريقيا جنوب إفريقيا أنجولا

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

طارق شكري رئيسًا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

طارق شكري رئيسًا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد أول منطقة استثمارية طبية متكاملة مملوكة للهيئة

هيبة يتفقد أول منطقة استثمارية طبية متكاملة مملوكة للهيئة

الإسكان

بالمزاد العلني.. "الإسكان" تُعلن بيع محال تجارية وأراضٍ بأنشطة حرفية وصيدليات بـ4 مدن جديدة

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

