محمد طارق أضا: منتخب مصر يظل المرشح الأقوى للتتويج بأمم أفريقيا 2025



أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن منتخب مصر يظل أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، مشيرًا إلى أن الفراعنة وصلوا لنهائي البطولة مرتين في السنوات الأخيرة، رغم أنهم مروا بفترات صعبة.



وقال أضا، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «منتخب مصر يظل مرشحًا للفوز ببطولة أمم أفريقيا. منذ 2010 لم نفز بالبطولة، ومع ذلك وصلنا في أسوأ حالاتنا إلى نهائي أمم أفريقيا مرتين، في 2017 و2021».



وأضاف: «اختتم المنتخب تدريباته استعدادًا لمواجهة زيمبابوي، ولاحظنا تركيزًا واضحًا من اللاعبين، مع وجود حالة من الهدوء داخل المعسكر».

وتابع: «حسام حسن عمل بشكل فني وخططي مع اللاعبين على مواجهة زيمبابوي، كما حرص على فك الضغوط عنهم».

وأتم أضا: «هناك حالة تركيز لدى لاعبي منتخب مصر، لكنهم ليسوا مضغوطين، وأكد حسام حسن أن ضربة البداية دائمًا مهمة، وأن الفريق يلعب دائمًا من أجل الفوز».

