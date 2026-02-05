إلهام شاهين تشارك جمهورها أجواء الاحتفال بنجاح حفل ماجدة الرومي في الأوبرا المصرية

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أجواء احتفالية مميزة، عبّرت خلالها عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية فنية راقية جمعت نخبة من نجوم الفن وأصدقاء من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأشادت إلهام شاهين بنجاح حفل النجمة اللبنانية ماجدة الرومي الذي أُقيم على مسرح الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو نادر عباسي، مؤكدة أن الحفل جاء في أجواء فنية راقية عكست قيمة الفن الجميل.

وأضافت أن الاحتفالية شهدت حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات المصريات، إلى جانب نخبة من السفراء والسياسيين والمفكرين والإعلاميين، في استقبال حافل يعكس مكانة ماجدة الرومي الفنية الكبيرة ومحبة الجمهور لها.

ويُعد حفل ماجدة الرومي في الأوبرا المصرية واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية التي حظيت بإشادة واسعة، لما قدمه من فن راقٍ وتنظيم مميز

وإليكم صور من الحفل