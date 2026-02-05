رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الكينج بطولة محمد إمام

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الكينج” الأغنية الدعائية له من بطولة الفنان محمد إمام، والذى من المقرر مشاركته فى الماراثون الرمضانى المقبل .

أغنية الكينج، غناء وكلمات وألحان إسلام شندي.

وطرحت منصة شاهد mbc البرومو الدعائى الثانى لمسلسل “الكينج” من بطولة الفنان محمد عادل إمام وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى 2026.

وسيطر على البرومو اجواء الأكشن وظهر محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية حمزة وهو يحاول استرجاع حقه والانتقام ، وظهرت أيضًا وجود قصة حب بينه وبين ميرنا جميل التى تجسد شخصية هدى.

أبطال مسلسل «الكينج»

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

أعمال محمد عادل إمام

وشارك الفنان محمد إمام فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ بمسلسل “كوبرا” ، وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل كوبرا من بطولة محمد عادل إمام ، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.