عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الكينج بطولة محمد إمام

تقى الجيزاوي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الكينج” الأغنية الدعائية له من بطولة الفنان محمد إمام، والذى من المقرر مشاركته فى الماراثون الرمضانى المقبل .

أغنية الكينج، غناء وكلمات وألحان إسلام شندي.

وطرحت منصة شاهد mbc البرومو الدعائى الثانى لمسلسل “الكينج” من بطولة الفنان محمد عادل إمام وعدد كبير من نجوم الفن ، ومن المقرر ان يشارك فى الموسم الرمضانى 2026.

وسيطر على البرومو اجواء الأكشن وظهر محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية حمزة وهو يحاول استرجاع حقه والانتقام ، وظهرت أيضًا وجود قصة حب بينه وبين ميرنا جميل التى تجسد شخصية هدى.

أبطال مسلسل «الكينج» 

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

أعمال محمد عادل إمام

وشارك الفنان محمد إمام فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ بمسلسل “كوبرا” ، وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل كوبرا من بطولة محمد عادل إمام ، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.

