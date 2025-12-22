نجم الأهلي السابق يكشف سلاح منتخب مصر للفوز على زيمبابوي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب المغرب فرض سيطرته على مواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم إهداره عددًا كبيرًا من الفرص المحققة خلال اللقاء.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن الأداء المغربي عكس قوة وسيطرة واضحة، إلا أن سوء استغلال الفرص كان العنوان الأبرز للمباراة.

وأبدى عبدالجليل تفاؤله بمواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي، مؤكدًا أن المنتخب الزيمبابوي ليس بالقوة الكبيرة، مشيرًا إلى أنه أنهى التصفيات في المركز الرابع، ما يمنح الفراعنة أفضلية نسبية في لقاء الغد.

وعن التشكيل المتوقع، رجّح عبدالجليل أن يبدأ منتخب مصر بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأحمد فتوح في خط الدفاع، بينما يتكون خط الوسط من مروان عطية وحمدي فتحي، وأمامهما أحمد مصطفى زيزو، ومحمد صلاح، وعمر مرموش، على أن يقود الهجوم مصطفى محمد.

وشدد نجم الكرة المصرية السابق على ضرورة الاعتماد على السرعة في الأداء خلال مواجهة الغد، معتبرًا أنها العامل الأهم لكسر دفاعات زيمبابوي وتحقيق بداية قوية في مشوار البطولة الإفريقية.