ستات شقيانة لتأمين مستقبل ولادهم.. جولة لمحمود سعد في قرية نكلا بمنشأة القناطر

خصص الإعلامي محمود سعد، حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، من داخل قرية نكلا بمنشأة القناطر.



وأجرى الإعلامي محمود سعد حوارا مع عدد من سيدات القرية للتعرف على تفاصيل حياتهم والصعوبات التي يواجهونها في حياتهم العملية والمهنية لتوفير مصدر رزق .

وقالت مبروكة أحدى سيدات قرية نكلا:" لم أدرس وتزوجت لما كان عمري 12 سنة وانا عندي 59 سنة، ولما جوزي تعب وقعد في البيت اضطريت أنزل اشتغل في الأراضي الزراعية لتوفير مصدر دخل وبشتغل اليومية بـ 150 جنيها ".

ومن جانبها قالت شيماء إحدى أهالي قرية نكلا :" أنا معايا 4 عيال والمصاريف كتير اوي واضطريت انزل اشتغل عشان أوفر الاكل والشرب علاج بنتي وجوزي "، مضيفة:" انا عايزة ولادي يتعلموا كويس ويعيشوا كويس ".

وقالت آية إحدى أهالي قرية نكلا:" أنا عايزة أعمل مستقبل لعيالي وابني بيت لولادي ويكون ليهم مستقبل كويس وانا مش عايزة حاجة لنفسي ".