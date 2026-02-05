قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
ميلان ونابولي والأوفر حظًا | صراع مثير في الدوري الإيطالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ستات شقيانة لتأمين مستقبل ولادهم.. جولة لمحمود سعد في قرية نكلا بمنشأة القناطر

محمود سعد
محمود سعد
هاني حسين

خصص الإعلامي محمود سعد، حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، من داخل قرية نكلا بمنشأة القناطر.


وأجرى الإعلامي محمود سعد حوارا مع عدد من سيدات القرية للتعرف على تفاصيل حياتهم والصعوبات التي يواجهونها في حياتهم العملية والمهنية لتوفير مصدر رزق .

وقالت مبروكة أحدى سيدات قرية نكلا:" لم أدرس وتزوجت لما كان عمري 12 سنة وانا عندي 59 سنة، ولما جوزي تعب وقعد في البيت اضطريت أنزل اشتغل في الأراضي الزراعية لتوفير مصدر دخل  وبشتغل اليومية بـ 150 جنيها ".

ومن جانبها قالت شيماء إحدى أهالي قرية نكلا :" أنا معايا 4 عيال والمصاريف كتير اوي واضطريت انزل اشتغل عشان أوفر الاكل والشرب علاج بنتي وجوزي "، مضيفة:" انا عايزة ولادي يتعلموا كويس ويعيشوا كويس ".

وقالت آية إحدى أهالي قرية نكلا:" أنا عايزة أعمل مستقبل لعيالي وابني بيت لولادي ويكون ليهم مستقبل كويس وانا مش عايزة حاجة لنفسي ".  

