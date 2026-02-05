الشعب الجمهوري يواصل ورش العمل البرلماني بمحاضرات عن الصياغة التشريعية والموازنة

شهدت فعاليات ورش "آليات العمل البرلماني والميداني" التي ينظمها حزب الشعب الجمهوري، بالتعاون مع مركز تفكير للدراسات الاستراتيجية والبحوث، استمرارها لليوم الثاني على التوالي، بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، إلى جانب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، في إطار حرص الحزب على تنمية مهارات قياداته وكوادره البرلمانية وتعزيز كفاءتهم في أداء أدوارهم التشريعية والميدانية.

وتضمن برنامج اليوم الثاني مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة التي تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بآليات العمل البرلماني، وأساليب تطوير الأداء الرقابي والتشريعي، بما يسهم في دعم قدرات النواب والقيادات الحزبية على التعامل مع الملفات المختلفة بكفاءة واحترافية.

وشملت فعاليات اليوم الثاني محاضرتين رئيسيتين، تناولت واحدة أصول الصياغة التشريعية وتحليل القوانين، حيث تم استعراض الأسس المهنية لإعداد مشروعات القوانين وآليات دراستها وتقييمها. فيما ركزت المحاضرة الأخرى على هيكل الموازنة العامة للدولة، وطرق قراءة بنودها، والدور الذي يقوم به البرلمان في مناقشتها ومراجعتها وإقرارها.

وقدم المحاضرتين الدكتور أحمد حلمي، مستشار مركز تفكير للدراسات الاستراتيجية والبحوث، والخبير والمدرب الدولي في الشؤون البرلمانية، حيث استعرض خبراته في دعم مهارات أعضاء الهيئات البرلمانية، وتقديم نماذج تطبيقية تسهم في تعزيز الفهم التشريعي والمالي لدى المشاركين.

كما واصل حزب الشعب الجمهوري، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات ورش العمل الخاصة بآليات العمل البرلماني والميداني، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع مركز تفكير للدراسات الاستراتيجية والبحوث، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة قيادات الحزب وأمنائه بالمحافظات، إلى جانب نواب الحزب بغرفتي البرلمان.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بمحاضرة متخصصة حول أدوات الرقابة البرلمانية وطرق استخدامها بفاعلية، ألقاها الدكتور أحمد حلمي، مستشار مركز تفكير للدراسات الاستراتيجية والبحوث، وخبير ومدرب دولي في الشؤون البرلمانية، حيث استعرض خلالها الإطار الدستوري واللائحي لأدوات الرقابة البرلمانية، وآليات توظيفها بما يعزز الدور الرقابي للنواب، ويحقق التكامل بين العمل التشريعي والميداني والتواصل الجماهيري.



كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني محاضرة أخرى ألقاها العميد الدكتور خالد فهمي مستشار مركز تفكير للدراسات الاستراتيجية والبحوث ومستشار بمركز الدراسات الاستراتيجيه للقوات المسلحة، تحت عنوان «الأمن القومي.. والوعي الوطني»، تناول خلالها مفهوم الأمن القومي الشامل، وأهمية الوعي الوطني في مواجهة التحديات الراهنة، ودور الأحزاب السياسية والكوادر البرلمانية في دعم استقرار الدولة وتعزيز الانتماء الوطني لدى المواطنين.

جدير بالذكر أن ورش العمل تأتي في إطار خطة حزب الشعب الجمهوري لتطوير أدوات العمل البرلماني والميداني، ورفع كفاءة الكوادر التنظيمية والنيابية، بما يعزز من فاعلية الأداء الحزبي والتواصل مع المواطنين على أرض الواقع.