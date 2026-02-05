قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
برلمان

برلماني : التعاون المصري الأفريقي في الطيران يعزز الأمن الاقتصادي

قطاع الطيران المدني
قطاع الطيران المدني
حسن رضوان

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو  مجلس النواب، أن تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية في قطاع الطيران المدني يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين الدول الشقيقة.

وأوضح الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحركات التي تقوم بها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية داخل القارة الأفريقية تعكس رؤية الدولة المصرية في توسيع دائرة التعاون الإقليمي، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجالات الصيانة الفنية، ونقل المعرفة، وبناء القدرات البشرية.

وأضاف أن هذا التعاون يسهم في دعم حركة النقل الجوي والتجاري بين الدول الأفريقية، ويعزز من فرص التكامل الاقتصادي، فضلًا عن دوره في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الطيران والصيانة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان يدعم بقوة مثل هذه الشراكات التي تحقق مصالح مشتركة وتوفر فرصًا استثمارية جديدة، مؤكدًا أن التعاون مع دول مثل غينيا الاستوائية يعكس عمق العلاقات المصرية الأفريقية القائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك.

واختتم النائب أحمد الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في هذه الشراكات الاستراتيجية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن الاقتصادي لدول القارة.

التعاون المصري الأفريقي الطيران عزز الأمن الاقتصادي التنمية المشتركة مجلس النواب

