برلماني : التعاون المصري الأفريقي في الطيران يعزز الأمن الاقتصادي

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية في قطاع الطيران المدني يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين الدول الشقيقة.

وأوضح الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحركات التي تقوم بها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية داخل القارة الأفريقية تعكس رؤية الدولة المصرية في توسيع دائرة التعاون الإقليمي، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجالات الصيانة الفنية، ونقل المعرفة، وبناء القدرات البشرية.

وأضاف أن هذا التعاون يسهم في دعم حركة النقل الجوي والتجاري بين الدول الأفريقية، ويعزز من فرص التكامل الاقتصادي، فضلًا عن دوره في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الطيران والصيانة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان يدعم بقوة مثل هذه الشراكات التي تحقق مصالح مشتركة وتوفر فرصًا استثمارية جديدة، مؤكدًا أن التعاون مع دول مثل غينيا الاستوائية يعكس عمق العلاقات المصرية الأفريقية القائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك.

واختتم النائب أحمد الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في هذه الشراكات الاستراتيجية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن الاقتصادي لدول القارة.