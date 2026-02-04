محمد مجاهد نائباً لرئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس النواب

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب عن تشكيلها الجديد، والذي يضم قيادات بارزة لتفعيل دور الحزب داخل المؤسسة التشريعية.

وقد تم تعيين النائب محمد مجاهد والذي يشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب .

يأتي هذا التشكيل في إطار حرص حزب حماة الوطن على تعزيز تواجده وتأثيره داخل مجلس النواب، من خلال قيادات ذات خبرة وكفاءة، بما يضمن تحقيق أهداف الحزب وخدمة الأجندة الوطنية.

هذا وقد أعلنت الهيئة البرلمانية الجديدة للحزب عن تطلعها إلى العمل بجدية وفعالية، بالتعاون مع كافة القوى السياسية، لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، وتحقيق تطلعات الشعب المصري.