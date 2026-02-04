برلماني: لجنة الإسكان بحاجة إلى خطة واضحة لمتابعة التنفيذ

قال النائب أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان، إن اللجنة ليست منوطة بالتشريع فقط، فالأعضاء، كونهم من أهالي الدوائر، ينتظر منهم المواطنون متابعة التنفيذ، موضحًا أن الواقع على الأرض صعب جدًا.

وأضاف مرزوق خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم ، نطالب بإنشاء لجنة مصغرة داخل اللجنة تتابع مع الجهات التنفيذية، حتى لا تُفقد هيبة النائب، فنحن لا نريد أن نصبح في موقف نطلب التنفيذ كما لو كنا “نشحت” من المسؤولين. نحن بحاجة إلى خطة واضحة تمكننا من متابعة التنفيذ بشكل فعّال.”

وأشار إلى أنه إذا لم تكن هناك أهداف واضحة، يتم تحديدها من خلال تقسيم لجان فرعية من أعضاء اللجنة أنفسهم، مع ضرورة المتابعة والرقابة على التنفيذ، فإن الدور الرقابي للجنة لن يكون فعّالاً.

وأوضح مرزوق أن منطقة عين شمس تعد منطقة عشوائية تحتوي على 11 ألف عقار مخالف، ولا يوجد تصالح بسبب وجود آثار، مقترحًا أن تقدم الحكومة نموذجًا للتصالح يتيح التدخل للخدمات والمرافق للمواطنين.

وشدد النائب نحن بحاجة إلى دور فعال للجنة، وحلول جذرية، وتوصيات واضحة لضمان تحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين.”