الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز التعاون المشترك
الرئيس التركي يشيد بدور مصر الإنساني في غزة ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي
الولايات المتحدة تلغي محادثات عمان مع إيران بسبب خلاف على جدول الأعمال
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني: لجنة الإسكان بحاجة إلى خطة واضحة لمتابعة التنفيذ

أشرف مرزوق
أشرف مرزوق
فريدة محمد

قال النائب أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان، إن اللجنة ليست منوطة بالتشريع فقط، فالأعضاء، كونهم من أهالي الدوائر، ينتظر منهم المواطنون متابعة التنفيذ، موضحًا أن الواقع على الأرض صعب جدًا.

وأضاف مرزوق خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم ، نطالب بإنشاء لجنة مصغرة داخل اللجنة تتابع مع الجهات التنفيذية، حتى لا تُفقد هيبة النائب، فنحن لا نريد أن نصبح في موقف نطلب التنفيذ كما لو كنا “نشحت” من المسؤولين. نحن بحاجة إلى خطة واضحة تمكننا من متابعة التنفيذ بشكل فعّال.”

وأشار إلى أنه إذا لم تكن هناك أهداف واضحة، يتم تحديدها من خلال تقسيم لجان فرعية من أعضاء اللجنة أنفسهم، مع ضرورة المتابعة والرقابة على التنفيذ، فإن الدور الرقابي للجنة لن يكون فعّالاً.

وأوضح مرزوق أن منطقة عين شمس تعد منطقة عشوائية تحتوي على 11 ألف عقار مخالف، ولا يوجد تصالح بسبب وجود آثار، مقترحًا أن تقدم الحكومة نموذجًا للتصالح يتيح التدخل للخدمات والمرافق للمواطنين.

وشدد النائب نحن بحاجة إلى دور فعال للجنة، وحلول جذرية، وتوصيات واضحة لضمان تحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين.”

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

مهندس محمد حفناوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

للمرة الرابعة.. تجديد اعتماد شهادة T.S.M لمحطة معالجة صرف صحي زنين بالجيزة

محافظ دمياط

فتح فصول إضافية بمدارس التمريض الفنية بدمياط

جولة الوزير والمحافظ

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع الإحلال والتجديد الشامل لقصر الثقافة.. شاهد

بالصور

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

