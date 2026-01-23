بعد تغير أسمه.. محمد سعد يطرح بوستر فيلمه" فاميلي بيزنس"

طرح الفنان محمد سعد البوستر الاول لفيلمه الجديد" فاميلي بيزنس"، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

الفيلم تم تغيره اسمه من “عيلة دياب على الباب” إلى فاميلي بيزنس



وكان آخر أعمال محمد سعد فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز.

الفيلم تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا حول "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل في كثير من العداوات، ولكن يتعرض لأزمة كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، فيقرر إعادة حساباته والسعي ليكون شخص أفضل.

