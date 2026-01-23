قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
موزمبيق.. مقتل 122 شخصا وتدمير أكثر من 500 منزل في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
يضعف النظام الدولي.. إسبانيا تعلن أسباب رفضها الانضمام لمجلس السلام
بعد إثارة القضية في مسلسل قسمة العدل.. إيمان العاصي: من حق الأب يتصرف في أملاكه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات السينما المصرية أمس| "إن غاب القط" إلى القمة.. و"مؤلف ومخرج وحرامي" قبل الأخير

مي كساب وأحمد فتحي
مي كساب وأحمد فتحي
أحمد البهى

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في الموسم الحالي، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الخميس بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

إن غاب القط 

حقق فيلم إن غاب القط، ايرادات وصلت الى  2,135,966 جنيها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من آسر ياسين وأسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، انتصار وعدد آخر من الفنانين.

طلقني

حقق الفيلم إيرادات بلغت 892,806 جنيه مصري.

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا  الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

جوازة ولا جنازة:

بينما حفق فيلم "جوازة ولا جنازة"559,023  جنيها . 

الفيلم من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.

ولنا في الخيال حب

حقق فيلم ولنا في الخيال حب من بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، إيرادات بلغت  226,661 جنيها مصريا.  

الملحد 

تمكن فيلم الملحد، من تحقيق ايرادات  وصلت الى 135,461 جنيها مصريا.  

يذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

السلم والثعبان 2

حقق فيلم السلم والثعبان 2 إيرادات وصلت الي 167,131 جنيها.

يقوم  ببطولة الجزء الثاني  كل من عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين، وماجد المصري، وفدوى عابد.

السادة الأفاضل

حقق فيلم “السادة الأفاضل” إيرادات وصلت إلى 50,682 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

ويتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

 

كولونيا: 

وحقق فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكمال الباشا، ومايان السيد،52,082 جنيها. 

الست

حقق فيلم الست من بطولة مني زكي ، إيرادات ليلة أمس،  وصلت الي .32,750 جنيها مصريا

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح. 

مؤلف ومخرج وحرامي: 

بينما حقق فيلم مؤلف ومخرج وحرامي من بطولة أحمد فتحي ومي كساب، ايرادات وصلت الي 20,508جنيةً 

خريطة رأس السنة

فيلم خريطة رأس السنة بطولة ريهام عبد الغفور إيرادات وصلت الي  14,159 جنيها.  

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.



 

الست طلقني مؤلف ومخرج وحرامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

وزيرا الأوقاف وشئون المجالس النيابية ومحافظ البحيرة يفتتحون المسجد الرئيسي بقرية أم صابر بمحافظة البحيرة

بحضور وزير الأوقاف والمحافظ.. افتتاح المسجد الرئيسي بقرية أم صابر بالبحيرة

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: التقوى سبب لانشراح السرائر ونور للبصائر

جناح الأزهر يوثق تاريخ "شِعر النساء" في الأدب العربي

بين دفتي كتاب يطبع للمرة الأولى.. جناح الأزهر يوثق تاريخ شِعر النساء في الأدب العربي

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد