فن وثقافة

سيلين ديون تهنئ جمهورها برأس السنه برسالة مؤثرة

يمنى عبد الظاهر

شاركت النجمة العالمية سيلين ديون جمهورها تحية  بمناسبة موسم رأس السنة ، بعد أن فاجأت متابعيها بمقطع مصوّر مستوحى من فيلم “ How the Grinch Stole Christmas”

 ونشرت ديون عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو أعادت فيه تمثيل مشهد من الفيلم الشهير، في لفتة حملت الكثير من الدفء والحنين.

https://www.instagram.com/reel/DS5UFqRESu_/?igsh=MXc3djk0a2Jyd2Ftcw==

وفي الفيديو، وجّهت سيلين ديون رسالة مؤثرة لجمهورها قائلة: "مع استقبالنا للعام الجديد، أود أن أتوقف لحظة لأرسل لكم كل حبي... أتمنى أن يجلب لكم هذا العام الصحة الجيدة والسعادة والسلام في قلوبكم".

وأضافت: "أتمنى أن تجدوا الضحك في التفاصيل الصغيرة، والقوة في الأوقات الصعبة، والفرح في الذكريات التي تصنعونها مع من تحبون"، مشيدة بجمهورها قائلة إنهم "يحتفظون بها في قلوبهم دائمًا".


واختتمت رسالتها قائلة: "أنتم دائمًا في قلبي. من عائلتي إلى عائلاتكم، أتمنى لكم عامًا جديدًا سعيدًا"، قبل أن توجّه قبلة للكاميرا، كما أرفقت ديون الفيديو بتعليق جاء فيه: ليحمل عام 2026 السلام لقلبك، والنور لطريقك، والمساحة لتحلم. عام جديد سعيد، منّي إليك".

حتى الآن، لم تكشف سيلين ديون عن أي تفاصيل تتعلق بخططها للعام الجديد، في ظل استمرار معركتها مع متلازمة الشخص المتصلّب، وهي حالة عصبية نادرة ذاتية المناعة تؤثر على العضلات والأحبال الصوتية.

وكانت النجمة قد أعلنت إصابتها بالمرض لأول مرة عام 2021، واستعرضت معاناتها معه في فيلمها الوثائقي "أنا: سيلين ديون"» الذي عُرض عام 2024.

يُذكر أن آخر ظهور مباشر لسيلين ديون على المسرح كان في نوفمبر 2024، خلال عرض أزياء "1001 موسم لإيلي صعب" الذي أُقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

النجمة العالمية سيلين ديون رأس السنة موسم لإيلي الرياض فيلمها الوثائقي

