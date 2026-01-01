هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟

قد يبدو الأول من يناير وكأنه زر إعادة الضبط الرسمي للعالم لمعظم أيام السنة، مصحوبًا بالألعاب النارية، والعد التنازلي الصاخب، لكن ليس الجميع يحتفلون في الأول من يناير. في العديد من البلدان، يصل رأس السنة الجديدة في تاريخ مختلف تمامًا، اعتمادًا على الدورات القمرية، والتقاويم القديمة، والتقاليد الأقدم بكثير من قبعات الحفلات ومدافع قصاصات الورق.

دول وثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنةفي الأول من يناير

رأس السنة الصينية

الموعد: بين 17 فبراير و3 مارس

لا يقتصر الاحتفال برأس السنة الصينية على لحظة منتصف الليل فحسب، بل يمتد لخمسة عشر يومًا. تخيّل الفوانيس الحمراء، ورقصات التنين، وولائم العائلة، وكميات وفيرة من الزلابية تكفي مدى العمر. وبناءً على التقويم القمري، تُشير السنة الصينية الجديدة إلى حلول الربيع وبدايات جديدة. لكل عام أيضًا حيوانٌ من الأبراج الصينية، والذي قد يُفسّر الكثير عن مسار عامك. لذا، قبل إلقاء اللوم على تراجع عطارد، تأكد من معرفة الحيوان الذي يُمثّلك.

رأس السنة الكورية (سولال)

الموعد: يناير أو فبراير (17 فبراير في عام 2026)

يُعدّ عيد سيولال احتفالًا عائليًا يستمر ثلاثة أيام، حافلًا بالألعاب التقليدية والطقوس العائلية والأطعمة الشهية. الطبق الرئيسي هو حساء كعكة الأرز (تيوكغوك)، الذي يُعتقد أنه يُضيف عامًا إلى العمر - أي أنه يُضفي على المرء شيخوخةً لذيذة. كما تتبادل العائلات التهاني والهدايا النقدية، رمزًا للحظ السعيد والرخاء في العام المقبل. إنه احتفال دافئ ومعبّر، ويُجسّد بداية العام الجديد معًا.

رأس السنة التايلاندية (سونغكران)

الموعد: 13-15 أبريل

إذا كانت فكرتك عن بداية جديدة تتضمن التبلل بالماء، فإن تايلاند ستلبي رغبتك حرفيًا. يحتفل مهرجان سونغكران بالعام التايلاندي الجديد بمعركة مائية على مستوى البلاد تهدف إلى طرد النحس والطاقة السلبية. تتحول الشوارع إلى ساحات للرش، ولا أحد في مأمن، سواء كنت سائحًا أو من السكان المحليين أو حتى منشغلًا بشؤونك الخاصة.

رأس السنة البالية (نيبي)

الموعد: 19 مارس 2026

والآن، إليكم أهدأ احتفال برأس السنة على وجه الأرض. نيبي، يوم الصمت البالي، هو تمامًا كما يوحي اسمه. لمدة 24 ساعة، تتوقف الحياة في الجزيرة بأكملها - لا رحلات جوية، لا حركة مرور، لا أضواء، ولا ضوضاء. حتى السياح يُتوقع منهم البقاء في منازلهم. يأتي هذا الهدوء بعد استعراضات مهيبة في الليلة السابقة، تهدف إلى طرد الأرواح الشريرة. إذا كانت أمنيتك للعام الجديد هي السلام والتأمل والابتعاد عن الإشعارات، فقد يكون نيبي هو احتفال أحلامك.

