قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
لاعتدائه على مُعلمة بالسـ.ـلاح.. «تعليم الجيزة» تفصل طالبًا في الإعدادية لمدة عام دراسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟

دول وثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنةفي الأول من يناير
دول وثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنةفي الأول من يناير
هاجر هانئ

قد يبدو الأول من يناير وكأنه زر إعادة الضبط الرسمي للعالم لمعظم أيام السنة، مصحوبًا بالألعاب النارية، والعد التنازلي الصاخب، لكن ليس الجميع يحتفلون في الأول من يناير. في العديد من البلدان، يصل رأس السنة الجديدة في تاريخ مختلف تمامًا، اعتمادًا على الدورات القمرية، والتقاويم القديمة، والتقاليد الأقدم بكثير من قبعات الحفلات ومدافع قصاصات الورق.

دول وثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنةفي الأول من يناير

رأس السنة الصينية
الموعد: بين 17 فبراير و3 مارس
لا يقتصر الاحتفال برأس السنة الصينية على لحظة منتصف الليل فحسب، بل يمتد لخمسة عشر يومًا. تخيّل الفوانيس الحمراء، ورقصات التنين، وولائم العائلة، وكميات وفيرة من الزلابية تكفي مدى العمر. وبناءً على التقويم القمري، تُشير السنة الصينية الجديدة إلى حلول الربيع وبدايات جديدة. لكل عام أيضًا حيوانٌ من الأبراج الصينية، والذي قد يُفسّر الكثير عن مسار عامك. لذا، قبل إلقاء اللوم على تراجع عطارد، تأكد من معرفة الحيوان الذي يُمثّلك.

رأس السنة الكورية (سولال)
الموعد: يناير أو فبراير (17 فبراير في عام 2026)
يُعدّ عيد سيولال احتفالًا عائليًا يستمر ثلاثة أيام، حافلًا بالألعاب التقليدية والطقوس العائلية والأطعمة الشهية. الطبق الرئيسي هو حساء كعكة الأرز (تيوكغوك)، الذي يُعتقد أنه يُضيف عامًا إلى العمر - أي أنه يُضفي على المرء شيخوخةً لذيذة. كما تتبادل العائلات التهاني والهدايا النقدية، رمزًا للحظ السعيد والرخاء في العام المقبل. إنه احتفال دافئ ومعبّر، ويُجسّد بداية العام الجديد معًا.

رأس السنة التايلاندية (سونغكران)
الموعد: 13-15 أبريل
إذا كانت فكرتك عن بداية جديدة تتضمن التبلل بالماء، فإن تايلاند ستلبي رغبتك حرفيًا. يحتفل مهرجان سونغكران بالعام التايلاندي الجديد بمعركة مائية على مستوى البلاد تهدف إلى طرد النحس والطاقة السلبية. تتحول الشوارع إلى ساحات للرش، ولا أحد في مأمن، سواء كنت سائحًا أو من السكان المحليين أو حتى منشغلًا بشؤونك الخاصة.

رأس السنة البالية (نيبي)
الموعد: 19 مارس 2026
والآن، إليكم أهدأ احتفال برأس السنة على وجه الأرض. نيبي، يوم الصمت البالي، هو تمامًا كما يوحي اسمه. لمدة 24 ساعة، تتوقف الحياة في الجزيرة بأكملها - لا رحلات جوية، لا حركة مرور، لا أضواء، ولا ضوضاء. حتى السياح يُتوقع منهم البقاء في منازلهم. يأتي هذا الهدوء بعد استعراضات مهيبة في الليلة السابقة، تهدف إلى طرد الأرواح الشريرة. إذا كانت أمنيتك للعام الجديد هي السلام والتأمل والابتعاد عن الإشعارات، فقد يكون نيبي هو احتفال أحلامك.

المصدر: timesnownews

الأول من يناير رأس السنة رأس السنة الصينية رأس السنة الكورية رأس السنة التايلاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

فريق بيراميدز

بيراميدز يفاوض نجم سوبر و7 في الميركاتو

الزمالك

أحمد حسن: حكم نهائي من فيفا قد يصل لنصف مليون دولار ضد الزمالك

محمود جهاد

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ محمود جهاد بـ الزمالك

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد