في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في ليلة رأس السنة.

فستان سرين عبد النور

تألقت سرين عبد النور في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضةواتسم باللون البيج المطرز بالكامل.

وتزينت سيرين عبد النور ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت سيرين عبد النور بتسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.