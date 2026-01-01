شرم الشيخ تتألق في ليلة رأس السنة.. نسب الإشغال تصل إلى 100%

شهدت مدينة شرم الشيخ أجواءً سياحية ساحرة مع احتفالات العام الميلادي الجديد 2026 ، حيث احتفل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات داخل المنتجعات والفنادق السياحية، في صورة تعكس مكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص القيادة السياسية على دعم قطاع السياحة وتعزيز تنافسية المقاصد السياحية المصرية، أجرى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بعدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير الاحتفالات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للسائحين.

وتفقد محافظ جنوب سيناء خلال الجولة جاهزية الفنادق والمنشآت السياحية، ومدى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتميزة لزائري المدينة خلال موسم الأعياد، مؤكدًا أهمية الحفاظ على أعلى معايير الجودة والخدمة السياحية.

وحرص محافظ جنوب سيناء على تهنئة السائحين من مختلف الجنسيات بالعام الميلادي الجديد، مرحبًا بهم على أرض مصر، ومؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، تحظى باهتمام خاص من الدولة، وتوفر مناخًا آمنًا وراقيًا للاحتفال، وهو ما قوبل بإشادة واسعة من السائحين بحسن التنظيم ومستوى الخدمات المقدمة.

كما وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات الخدمية والأمنية والصحية، مع تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، لضمان خروج الاحتفالات بصورة حضارية تليق بمكانة جنوب سيناء وشرم الشيخ على الخريطة السياحية العالمية.

وأوضح أن نسب الإشغال السياحي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال موسم الأعياد، حيث بلغت نحو 96% على مستوى مدن المحافظة، فيما سجلت مدينة شرم الشيخ نسبة إشغال كاملة وصلت إلى 100%، في مؤشر واضح على الثقة العالمية المتزايدة في المقصد السياحي المصري.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاستعداد الكامل بكافة القطاعات، بما يضمن احتفالات آمنة ومتميزة تعكس الصورة الحضارية لمصر.

وفي ختام الجولة، قدّم المحافظ خالص التهنئة لأبناء المحافظة وضيوف مصر من مختلف دول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير والاستقرار لمصرنا الغالية.