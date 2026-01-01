طرح خريطة رأس السنة بالسينمات السعودية .. اليوم

تستقبل دور العرض السينمائي، في المملكة العربية السعودية، فيلم خريطة رأس السنة، من بطولة ريهام عبد الغفور.

ويعرض لريهام عبد الغفور حاليًا مسلسل" سنجل ماذر فاذر".

قصة وأبطال مسلسل «سنجل فاذر ماذر»

وتدور أحداثه فى إطار دراما إنسانية، تتقاطع فيها قصص الحب والخيبة والطموح، حيث يتتبع المسلسل حياة شخصيات تبحث عن الحب والفرصة الثانية، بينما تطاردهم أخطاء الماضي.

مسلسل "سينجل ماذر فاذر"، يضم فى بطولته مجموعة مميزة من نجوم الوسط الفنى، أبرزهم: الفنانة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادى مهنا، محمد الكيلانى، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلى، إنجى وجدان، شيرى ممدوح، أحمد رضوان وآخرين.