بحر من الأفكار.. محمود سعد يتحدّث عن قراءته للقرآن الكريم بتمهل

تحدّث الإعلامي محمود سعد، عن قراءته للقرآن الكريم، وحبه للتمهل في كلماته ومعانيه.

وقال محمود سعد في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كنت بقرأ القرآن سابقًا بسرعة لإنهاء القراءة، وبعد التمهل اكتشفت بحرًا من الأفكار، وأن الفهم العميق لكلمات الله يمنحني شعورًا بالراحة والسعادة، المتعة هنا لا تتعلق بالثواب فقط، بل بفهم محتوى القرآن”.

وتابع محمود سعد: “أحيانًا يتحدث مع نفسه ويتأمل كيف وصل إلى المكانة التي هو فيها، بصرف النظر عن كونها عظيمة أم بسيطة، متسائلًا: وصلت لها إزاي؟”.

وكان قد أثار الإعلامي محمود سعد حالة من الجدل، بعد حديثه عن قضية الزواج الثاني، خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، حيث أكد أن الزواج بأخرى أمر مسموح به تمامًا، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك بعلم الزوجة الأولى وموافقتها الكاملة، معتبرًا أن أي زواج يتم في الخفاء مرفوض أخلاقيًا وإنسانيًا.

وأوضح سعد، أن من حق الرجل الذي يرغب فى الزواج مرة أخرى أن يفعل ذلك، لكن فى المقابل يجب أن تكون الحقوق متبادلة، قائلًا: «زى ما من حق الراجل يقول لمراته أنا مش طايقك وعايز أتجوز، لازم يكون من حقها هى كمان تقوله أنا مش طايقاك وعايزة أتجوز».

وشدد سعد على رفضه التام لفكرة الزواج الثانى دون علم الزوجة، مؤكدًا: «مفيش زواج تانى من غير ما الزوجة تعرف، أنا لا أؤمن بيه على الإطلاق ولا أدافع عن صاحبه أبدًا».