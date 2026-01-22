قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بحر من الأفكار.. محمود سعد يتحدّث عن قراءته للقرآن الكريم بتمهل

محمود سعد
محمود سعد
سارة عبد الله

تحدّث الإعلامي محمود سعد، عن قراءته للقرآن الكريم، وحبه للتمهل في كلماته ومعانيه.

وقال محمود سعد في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كنت بقرأ القرآن سابقًا بسرعة لإنهاء القراءة، وبعد التمهل اكتشفت بحرًا من الأفكار، وأن الفهم العميق لكلمات الله يمنحني شعورًا بالراحة والسعادة، المتعة هنا لا تتعلق بالثواب فقط، بل بفهم محتوى القرآن”.

وتابع محمود سعد: “أحيانًا يتحدث مع نفسه ويتأمل كيف وصل إلى المكانة التي هو فيها، بصرف النظر عن كونها عظيمة أم بسيطة، متسائلًا: وصلت لها إزاي؟”.

وكان قد أثار الإعلامي محمود سعد حالة من الجدل، بعد حديثه عن قضية الزواج الثاني، خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، حيث أكد أن الزواج بأخرى أمر مسموح به تمامًا، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك بعلم الزوجة الأولى وموافقتها الكاملة، معتبرًا أن أي زواج يتم في الخفاء مرفوض أخلاقيًا وإنسانيًا.

وأوضح سعد، أن من حق الرجل الذي يرغب فى الزواج مرة أخرى أن يفعل ذلك، لكن فى المقابل يجب أن تكون الحقوق متبادلة، قائلًا: «زى ما من حق الراجل يقول لمراته أنا مش طايقك وعايز أتجوز، لازم يكون من حقها هى كمان تقوله أنا مش طايقاك وعايزة أتجوز».

وشدد سعد على رفضه التام لفكرة الزواج الثانى دون علم الزوجة، مؤكدًا: «مفيش زواج تانى من غير ما الزوجة تعرف، أنا لا أؤمن بيه على الإطلاق ولا أدافع عن صاحبه أبدًا».

محمود سعد القرآن الكريم التأمل

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

غرفة السياحة

25 شركة سياحة مصرية تشارك في معرض الفيتور الأسباني

الموافقة الاستيرادية عن المستلزمات التشخيصية

الأوراق المطلوبة وشروط الموافقة الاستيرادية عن المستلزمات التشخيصية

أجهزة طبية - ارشيفية

لو عايز تستورد أجهزة طبية .. الأوراق والشروط الواجب توافرها

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

