نجل الفنان عبد العزيز مخيون يكشف لـ«صدى البلد» تطورات الحالة الصحية لوالده (خاص)

كشف نجل الفنان عبد العزيز مخيون عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن حالته مستقرة وتتحسن، مطمئنًا جمهوره ومحبيه.

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الفنان عبد العزيز مخيون شعر بحالة من الإجهاد والتعب خلال الفترة الماضية، ما استدعى نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال: "والدي الحمد لله بخير، ويخضع حاليًا لبعض الفحوصات الطبية، ولا يزال متواجدًا في المستشفى تحت المتابعة الطبية".

وأضاف أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد خروجه من المستشفى، مؤكدًا أن الأطباء يفضلون استكمال الفحوصات والاطمئنان الكامل على حالته قبل السماح له بالمغادرة.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من سأل واطمأن على صحة والده، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.