اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار
بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني
مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح من الاتجاهين الأسبوع المقبل
العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة
الرئيس الأمريكي: مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب كان لديه الرؤية والشجاعة لتحقيق السلام
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
نجل الفنان عبد العزيز مخيون يكشف لـ«صدى البلد» تطورات الحالة الصحية لوالده (خاص)

أوركيد سامي

كشف نجل الفنان عبد العزيز مخيون عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن حالته مستقرة وتتحسن، مطمئنًا جمهوره ومحبيه.

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الفنان عبد العزيز مخيون شعر بحالة من الإجهاد والتعب خلال الفترة الماضية، ما استدعى نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

وقال: "والدي الحمد لله بخير، ويخضع حاليًا لبعض الفحوصات الطبية، ولا يزال متواجدًا في المستشفى تحت المتابعة الطبية".

وأضاف أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد خروجه من المستشفى، مؤكدًا أن الأطباء يفضلون استكمال الفحوصات والاطمئنان الكامل على حالته قبل السماح له بالمغادرة.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من سأل واطمأن على صحة والده، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

