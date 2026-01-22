4 وجوه و4 صراعات.. إيهاب فهمي أحد أبرز مفاجآت دراما رمضان 2026

يخوض الفنان إيهاب فهمي واحدًا من أكثر مواسمه الدرامية ثراءً في رمضان 2026، بعدما حجز مكانه بقوة في أربع تجارب مختلفة شكلاً ومضمونًا، تؤكد رغبته في كسر النمط الواحد والانتقال بين عوالم درامية متباينة.

وفي خط درامي مختلف، يشارك في ايهاب فهمي في بطولة مسلسل «أولاد الراعي» مع النجم ماجد المصري، وهو عمل يعتمد على صدامات قوية وشخصيات ذات خلفيات اجتماعية قاسية، من تأليف وإنتاج ريمون مقار وإخراج محمود كامل، ليواصل إيهاب حضوره في الأعمال ذات الطابع الإنساني المكثف.

ويظهر فهمي ايضاً في المسلسل الاجتماعي الرومانسي التشويقي «وننسى اللي كان» أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، في عمل يراهن على المشاعر الإنسانية المتقلبة والعلاقات المعقدة، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري، حيث يقدّم شخصية جريئة تقلب مسار الأحداث وتضعه في مواجهة صراعات نفسية دقيقة.

كما يجتمع إيهاب فهمي مع مي كساب في مسلسل «نون النسوة»، الذي يسلّط الضوء على قضايا المرأة وتشابكات العلاقات داخل المجتمع، في إطار درامي تشاركي يضم نخبة من النجوم، من تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر، حيث يقدم شخصية تحمل أبعادًا إنسانية متناقضة بين القوة والضعف.

ولعشاق الغموض والإثارة، يشارك إيهاب في مسلسل «السرايا الصفرا» بطولة وفاء عامر، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج جوزيف نبيل، وهو عمل يعتمد على الصراع النفسي والتحقيقات، ويجسد خلاله شخصية دكتور نفسي، في حبكة مشوقة تعتمد على التصعيد الدرامي والتوتر المستمر.

بهذا التنوع اللافت، يثبت إيهاب فهمي أن رمضان 2026 سيكون محطة فارقة في مسيرته الفنية، ليس فقط من حيث كثافة الوجود، بل من خلال اختلاف الشخصيات والرهان على أدوار تحمل تحديات حقيقية.