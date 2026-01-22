قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
فن وثقافة

4 وجوه و4 صراعات.. إيهاب فهمي أحد أبرز مفاجآت دراما رمضان 2026

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي
أوركيد سامي

يخوض الفنان إيهاب فهمي واحدًا من أكثر مواسمه الدرامية ثراءً في رمضان 2026، بعدما حجز مكانه بقوة في أربع تجارب مختلفة شكلاً ومضمونًا، تؤكد رغبته في كسر النمط الواحد والانتقال بين عوالم درامية متباينة.

وفي خط درامي مختلف، يشارك في ايهاب فهمي في بطولة مسلسل «أولاد الراعي» مع النجم ماجد المصري، وهو عمل يعتمد على صدامات قوية وشخصيات ذات خلفيات اجتماعية قاسية، من تأليف وإنتاج ريمون مقار وإخراج محمود كامل، ليواصل إيهاب حضوره في الأعمال ذات الطابع الإنساني المكثف.

ويظهر فهمي ايضاً في المسلسل الاجتماعي الرومانسي التشويقي «وننسى اللي كان» أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، في عمل يراهن على المشاعر الإنسانية المتقلبة والعلاقات المعقدة، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري، حيث يقدّم شخصية جريئة تقلب مسار الأحداث وتضعه في مواجهة صراعات نفسية دقيقة.

كما يجتمع إيهاب فهمي مع مي كساب في مسلسل «نون النسوة»، الذي يسلّط الضوء على قضايا المرأة وتشابكات العلاقات داخل المجتمع، في إطار درامي تشاركي يضم نخبة من النجوم، من تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر، حيث يقدم شخصية تحمل أبعادًا إنسانية متناقضة بين القوة والضعف.

ولعشاق الغموض والإثارة، يشارك إيهاب في مسلسل «السرايا الصفرا» بطولة وفاء عامر، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج جوزيف نبيل، وهو عمل يعتمد على الصراع النفسي والتحقيقات، ويجسد خلاله شخصية دكتور نفسي، في حبكة مشوقة تعتمد على التصعيد الدرامي والتوتر المستمر.

بهذا التنوع اللافت، يثبت إيهاب فهمي أن رمضان 2026 سيكون محطة فارقة في مسيرته الفنية، ليس فقط من حيث كثافة الوجود، بل من خلال اختلاف الشخصيات والرهان على أدوار تحمل تحديات حقيقية.

