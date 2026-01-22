قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد إمام يشوق جمهوره للإعلان الرسمي لمسلسل "الكينج"

محمد إمام
محمد إمام
سارة عبد الله

شوق الفنان محمد إمام، جمهوره للإعلان الرسمي لمسلسله الجديد “الكينج” والمقرر عرضه في دراما رمضان.

وكتب محمد إمام عبر فيسبوك: “صباح الفل من ماليزيا على كل الوطن العربي انتظروا الأفيش الرسمي والإعلان الأول لمسلسل الكينج”.

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن الفنان محمد إمام كان أعرب عن سعادته بحضوره النسخة السادسة من حفل Joy Awards، واصفًا إياها بأنها من أجمل الحفلات التى شهدها، مشيدًا بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ فى صناعة ومجال الترفيه والفن، وكتب عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»: «حفلة من أحلى الحفلات التى حضرتها».

وأضاف: «سعيد بالطفرة التى حدثت فى المملكة العربية السعودية بفضل ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذى أكن له كل الاحترام والتقدير، وصديقى الغالى المستشار تركى آل الشيخ».

محمد إمام مسلسل الكينج دراما رمضان

