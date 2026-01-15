لسه اللي جاي احلي ..محمد إمام يحتفل بأحمد السعدني ويشارك صوره مع كبار النجوم

حرص الفنان محمد إمام على توجيه رسالة دعم وإشادة للفنان أحمد السعدني بعد نجاحه الكبير هذا العام في الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مجموعة صور جمعته بأسماء كبيرة في الفن مثل عادل إمام وصلاح السعدني، بالإضافة إلى صور له مع أحمد السعدني، والتي كانت مكتوب عليها:“مواهب حقيقية فرضت نفسها بمجهودها”

وعلق محمد إمام قائلاً:“أخويا اللي مكسر الدنيا السنة دي في السينما وفي المسلسلات. فرحان أوي بيك يا سعدني وانت عارف .. ولسه اللي جاي أحلى بكتير إن شاء الله. ربنا يوفقك دايماً يا حبيبي.”

واختتم البوست باستخدام هاشتاج: #احمد_السعدني #العمدة_الصغير

مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني، دينا الشربيني، صدقي صخر، دينا الشربيني، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف .



