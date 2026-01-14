حضور جذاب .. محمد امام يشيد بأداء بسنت شوقي في الكينج

نشرالفنان محمد إمام، صورة من كواليس مسلسلسل الكينج عبر صفحته الشخصية انستجرام

وكتب أمام قائلا «..النجمة بسنت شوقى عاملة دور جامد جداً فى مسلسل الكينج».

وتابع :« أدائها رائع وحضورها جذاب استنوا تشوفوا مريم الصياد هتعمل ايه فى حمزة الدباح»

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وكشفت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالمشاركة مع النجم محمد إمام في مسلسل "الكينج".

وقالت حنان مطاوع خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”: "سعيدة بالتعاون مع محمد إمام في مسلسل الكينج، وهتشوفوا عمل مختلف".