حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
اللي جاي مجاش زيه.. محمد إمام يشوق جمهوره بمسلسله الجديد الكينج

يارا أمين

شوق الفنان محمد إمام جمهوره بمسلسله الجديد “الكينج” الذي يعرض في موسم رمضان المقبل ٢٠٢٦.

وكتب محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "سيبكم بقى من كل اللي فات علشان اللي جاي مجاش زيه، الكينج هيدغدغها في رمضان إن شاءالله".

يذكر أن محمد إمام ينشغل حالياً بتصوير مسلسله الجديد « الكينج» الذى من المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026، ويشاركه البطولة ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، محمد خميس، وهو إخراج شرين عادل، ومن تأليف محمد صلاح العزب.

وأعلن الفنان محمد إمام انتهاء آخر أيام تصوير فيلمه الجديد «صقر وكناريا»، الذى يشاركه فى بطولته الفنان شيكو.

ونشر إمام صورة تجمعه بشيكو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، وعلق قائلاً: «النهارده كان آخر يوم تصوير فى فيلم صقر وكناريا، مع ألذ وأحلى النجوم فى الوطن العربى شيكو، إنتاج وائل عبدالله وأحمد بدوى، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي».

وأضاف:« شكرًا لكل اللى شاركنى الرحله الجميله دى.. تقريبًا ده من أحلى الافلام اللى عملتها لحد دلوقتى إن شاء الله هيبقى مفاجأة 2026 استنونا فى عيد من الاتنين».

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

مركز الأزهر

الأزهر للفتوى: استغلال الأزمات ورفع الأسعار جشع محرم واعتداء على مقاصد الشريعة

الإسراء والمعراج

ماذا رأى النبي في رحلة الإسراء والمعراج؟ احذر من ذنوب تظنها بسيطة ولكن عقابها شديد

دار الإفتاء

هل يجوز تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بعبادات محددة؟.. الإفتاء تجيب

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

