محمد إمام يشيد بموهبة ياسر عزت بعد تعاونهما في مسلسل «الكينج

عبّر الفنان محمد إمام عن إعجابه الكبير بأداء الفنان ياسر عزت، خلال تعاونهما في مسلسل «الكينج»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، مؤكدًا أنه من الممثلين المميزين الذين يفرضون حضورهم بقوة على الساحة الفنية.

وكتب الفنان محمد إمام، عبر خاصية «استوري»، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلا: «فى ممثلين جامدين مميزين بييجوا كل فترة فى الفن عندنا.. فى رأيى ياسر عزت واحد منهم».

وأضاف: «ممثل جامد جدا واتفجئت بيه وبأدائه فى المسلسل، قدامه مشوار حافل واللى جاى بتاعه إن شاء الله».

أبطال مسلسل الكينج

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.