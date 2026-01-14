رامي إمام لصدى البلد: أستعد لعمل درامي مميز بعد رمضان |خاص

صرّح المخرج رامي إمام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، بأنه يتمنى كل التوفيق لشقيقه الفنان محمد إمام في مسلسله الجديد “الكينج”، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

وقال رامي إمام: «أقول لمحمد إمام أخويا ربنا يوفقك في مسلسل الكينج، وإن شاء الله يحقق نجاحًا كبيرًا، وبالتوفيق لكل الزملاء المشاركين في موسم رمضان».

وكشف رامي إمام عن خططه الفنية القادمة، موضحًا أن أعماله المقبلة ستبدأ بعد انتهاء موسم رمضان، حيث يستعد لتقديم مسلسل درامي مميز، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق صدى واسعًا عند عرضه.

أبطال مسلسل الكينج

ويشارك فى مسلسل «الكينج» عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد إمام، حنان مطاوع، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، كمال أبورية، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقى، أحمد كشك، ومحمد خميس، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل