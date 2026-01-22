قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هند صبري عن دورها في مسلسل مناعة: شخصية أسطورية

كشفت الفنانة هند صبري، تفاصيل دورها في مسلسل مناعة، والمقرر عرضه في رمضان القادم. 

وقالت هند صبري في تصريحات تليفزيونية: شخصية أسطورية مستوحاة من حكاية حقيقية.. هنرجع للثمانينيات في القاهرة، جو رمضاني يعني.
 

واضافت هند صبري: أول مرة أعمل حقبة زمنية ما عدا "كيرة والجن".. الباقي كله معاصر..حبيت لبس التمانينيات والشعر. 

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

تعاون المنباوي وهند صبري

ويعد مسلسل مناعة هو التعاون الثاني بين  المخرج حسين المنباوي وهند صبري، وذلك بعد تعاونهما سويا في مسلسل حلاوة الدنيا عام 2017 ك وشارك في بطولة المسلسل أيضا: ظافر عابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، هاني عادل، رجاء الجداوي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف سماء أحمد عبدالخالق، وإنجي القاسم، وإشراف على الكتابة تامر حبيب.

