ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
وزير الصحة يُهنئ رئيسي الشراء الموحد والدواء على التشكيل الجديد
ترامب: الرئيس المصري قائد عظيم.. وتمكنا من إنهاء 8 حروب في العالم
قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدا.. تعرف عليها
ماجدة خير الله: شيرين تركت ثروتها الحقيقية في العراء بدون حماية

أحمد البهى

علقت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله على فوز جودي شاهين بلقب أحلى صوت ضمن برنامج “ذا فويس”.

وقالت ماجدة خير الله: “فازت السورية جودي شاهين بجائزة أفضل صوت  في أحدث نسخة من برنامج The Voice”.

وأضافت: “جودي ٢٠ سنة تتمتع بصوت قوي جميل، وشكل رائع، وقوام متناسق، وحضور وأناقة، وقد أدت في الحفل الأخير أغنية شيرين عبد الوهاب منك لله”. 

وتابعت: "والحقيقة ورغم كل مميزات جودي شاهين، إلا أن الأغنية من شيرين لها طعم مختلف، الإحساس بيفرق جدا، للأسف شيرين تبدد ما حباها الله من موهبة مميزة، الشخص الذي يمتلك ثروة يضعها في خزائن وأقفال وأرقام سرية ليحميها، وشيرين تركت ثروتها الحقيقية في العراء  بدون حماية، فبدأت تتبدد والخوف أن تفقدها تماما.

