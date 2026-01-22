ماجدة خير الله: شيرين تركت ثروتها الحقيقية في العراء بدون حماية

علقت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله على فوز جودي شاهين بلقب أحلى صوت ضمن برنامج “ذا فويس”.

وقالت ماجدة خير الله: “فازت السورية جودي شاهين بجائزة أفضل صوت في أحدث نسخة من برنامج The Voice”.

وأضافت: “جودي ٢٠ سنة تتمتع بصوت قوي جميل، وشكل رائع، وقوام متناسق، وحضور وأناقة، وقد أدت في الحفل الأخير أغنية شيرين عبد الوهاب منك لله”.

وتابعت: "والحقيقة ورغم كل مميزات جودي شاهين، إلا أن الأغنية من شيرين لها طعم مختلف، الإحساس بيفرق جدا، للأسف شيرين تبدد ما حباها الله من موهبة مميزة، الشخص الذي يمتلك ثروة يضعها في خزائن وأقفال وأرقام سرية ليحميها، وشيرين تركت ثروتها الحقيقية في العراء بدون حماية، فبدأت تتبدد والخوف أن تفقدها تماما.