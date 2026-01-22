قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف
وزير الزراعة: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على نجاح برومو مسلسل وننسي اللي كان

يمنى عبد الظاهر

علق وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على النجاح الكبير الذى حققه البرومو الرسمى لمسلسل شقيقته «وننسى اللى كان»، بعد طرحه عبر المنصات المختلفة.

ونشر وائل عبدالعزيز منشورًا عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»، كشف خلاله أن البرومو حقق 30 مليون مشاهدة خلال 12 ساعة فقط، معلقًا: «٣٠ مليون مشاهده في ١٢ ساعه للبرومو و، لا عزاء للحاقدين، ولسه المسلسل ينزل ويكمل على خير».

مسلسل «وننسى اللى كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبرى، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالى، محمود ياسين جونيور، محمد لطفى، محمود حافظ، وإيهاب فهمى.

وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز حققه البرومو الرسمى لمسلسل شقيقته وننسى اللى كان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

