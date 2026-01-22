شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على نجاح برومو مسلسل وننسي اللي كان

علق وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على النجاح الكبير الذى حققه البرومو الرسمى لمسلسل شقيقته «وننسى اللى كان»، بعد طرحه عبر المنصات المختلفة.

ونشر وائل عبدالعزيز منشورًا عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»، كشف خلاله أن البرومو حقق 30 مليون مشاهدة خلال 12 ساعة فقط، معلقًا: «٣٠ مليون مشاهده في ١٢ ساعه للبرومو و، لا عزاء للحاقدين، ولسه المسلسل ينزل ويكمل على خير».

مسلسل «وننسى اللى كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبرى، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالى، محمود ياسين جونيور، محمد لطفى، محمود حافظ، وإيهاب فهمى.