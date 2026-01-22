قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة: انطلاق مبادرة مكتبة لكل بيت تضم 1000 عنوان بأسعار مخفضة

أحمد فؤاد هنو
أحمد فؤاد هنو
أحمد البهى

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق مبادرة «مكتبة لكل بيت»، بالتزامن مع اليوم الأول لانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والذي يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير الثقافة أن المبادرة تضم 1000 عنوان موزعة على 50 حقيبة ثقافية متنوعة تُطرح بأسعار مخفضة، في إطار توجه الدولة نحو دعم القراءة ونشر الثقافة على أوسع نطاق، وبما يتيح للزوار من مختلف المحافظات فرصة اقتناء الكتب مع اليوم الأول لفتح أبواب المعرض للجمهور.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن المبادرة تهدف إلى وصول الكتاب  إلى جميع الأسر المصرية وزوار المعرض من مختلف المحافظات، من خلال إتاحة إصدارات متنوعة بأسعار رمزية، اعتمادًا على اصدارات الوزارة المتنوعة ومخزونها الغني، والذي يضم آلاف الإصدارات القيمة التي لم تصل إلى القارئ لأسباب متعددة، ليعاد طرحها ضمن مبادرة تستهدف دعم العقول وبناء الوعي المجتمعي.

وأوضح أن المبادرة توفر «حقيبة ثقافية» تضم 20 كتابًا بسعر رمزي لا يتجاوز 100 جنيه، وتُطرح داخل الجناح المخفّض للهيئة العامة للكتاب، مشيرًا إلى أنه تم انتقاء 1000 عنوان بعناية، جرى تقسيمها إلى أربعة أنواع من الحقائب لتلبية اهتمامات جميع أفراد الأسرة المصرية، تشمل حقيبة الكبار التي تضم أمهات الكتب والإصدارات التراثية والفكرية، وحقيبة الشباب التي تتضمن إصدارات تتماشى مع تطلعات واهتمامات الجيل الجديد، وحقيبة الطفل المخصصة لتنمية خيال الصغار وتشجيعهم على القراءة، إلى جانب حقيبة الدوريات التي تحتوي على 10 أعداد متنوعة من مجلات ودوريات الهيئة العامة للكتاب.

وبالتزامن مع الاحتفاء بـ«أديب نوبل» نجيب محفوظ بوصفه شخصية هذه الدورة من المعرض، تم طرح «حقيبة أديبنا الكبير نجيب محفوظ» خلال أيام المعرض، والتي تضم 15 إصدارًا نقديًا وفنيًا تتناول أدب وإبداع صاحب الثلاثية، لتكون مرجعًا شاملًا للمهتمين بأدبه والباحثين في عالمه الإبداعي، على أن تُتاح هذه الحقيبة الخاصة أيضًا بسعر زهيد جدًا داخل الجناح المخفّض.

وتأتي مبادرة «مكتبة لكل بيت» ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة، وتوسيع قاعدة القراء، وترسيخ دور الكتاب كأحد أعمدة بناء الإنسان المصري، مستفيدة من المكانة التي يحظى بها معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة ثقافية جامعة ومفتوحة لكافة فئات المجتمع.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مكتبة لكل بيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترشيحاتنا

سوريا - ارشيف

حقيقة قطع الحكومة السورية للمياه عن عن مدينة كوباني

جنود الاحتلا

مقتل أحد جنود الاحتلال في قطاع غزة متأثرًا بإصابته

الرئيس الإسرائيلي ونتنياهو

الرئيس الإسرائيلي يطالب بإخراج حماس كمجموعة مسلحة من غزة

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد