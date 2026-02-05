نجلاء العسيلي : تحركات مصر للطيران تفتح آفاق شراكات استراتيجية جديدة

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن الزيارة الرسمية التي أجراها وفد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى جمهورية غينيا الاستوائية تمثل خطوة مهمة في مسار تعميق التعاون المصري الأفريقي، وتعكس مكانة مصر المتقدمة في قطاع الطيران المدني والخدمات الفنية على مستوى القارة.

وأكدت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن الدولة المصرية تنتهج رؤية واضحة تقوم على توسيع الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، مشيدة بدور مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في نقل الخبرات الوطنية وتقديم نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي والفني، خاصة في مجالات صيانة الطائرات، وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع كفاءة البنية التحتية للطيران.

ربط القاهرة بمراكز حيوية في وسط وغرب القارة

وأضافت أن هذه التحركات تسهم في تعزيز النفوذ الاقتصادي المصري داخل أفريقيا، وتدعم جهود ربط القاهرة بمراكز حيوية في وسط وغرب القارة، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والسياحة والاستثمار، ويعزز من فرص التعاون المشترك بين الشعوب الأفريقية.

وشددت عضو مجلس النواب على أن اهتمام الجانب الغيني بالتعاون مع مصر للطيران للصيانة يعكس الثقة الكبيرة في الكفاءات المصرية والمعايير العالمية التي تعمل بها الشركات الوطنية، مؤكدة دعم البرلمان الكامل لمثل هذه الشراكات التي تخدم المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية وتعزز دورها الريادي في أفريقيا.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج ملموسة لهذا التعاون، خاصة مع الاتجاه لإعداد مذكرات تفاهم وخطط تنفيذية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية في قطاع الطيران بالقارة الأفريقية.