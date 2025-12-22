عمرو زكي: الزمالك أضاع عرضا تاريخيا من أستون فيلا..وأبو تريكة منع انتقالي للأهلي

كشف عمرو زكي، نجم الكرة المصرية السابق، عن كواليس مثيرة تتعلق بمستقبله الاحترافي، مؤكدًا أن نادي الزمالك أضاع فرصة تاريخية بعدما رفض عرضًا ضخمًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي للتعاقد معه.

وقال زكي، خلال تصريحاته لبرنامج «الكلاسيكو» مع سهام صالح على قناة «أون»، إن ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، رفض عرضًا بلغت قيمته ربع مليار جنيه في فترة كان فيها زكي يقدم أفضل مستوياته.

وأوضح زكي أنه كان يعيش واحدة من أنجح فتراته الكروية، بل وكان هدافًا في الدوري الإنجليزي آنذاك، مشيرًا إلى أن رفض العرض تسبب في خسارة رقم مالي كبير على النادي.

وأضاف أن أزمة الزمالك الأساسية كانت ولا تزال في غياب الاستقرار الإداري والمادي، مؤكدًا أن اللاعب لا يمكنه النجاح وسط مشاكل مالية وأزمات مستمرة تُدار خارج أسوار النادي.

وشدد زكي على أن الزمالك نادٍ كبير لا يقل قيمة عن الأهلي، وأن قوة الزمالك تصب في مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني.

وفي سياق آخر، كشف عمرو زكي عن تفاصيل فشل انتقاله إلى النادي الأهلي بعد انتهاء تجربته مع لوكوموتيف موسكو الروسي. وأوضح أنه كان يعاني من صعوبة التأقلم هناك بسبب الظروف القاسية وحاجز اللغة، ما دفعه للتفكير في الرحيل.

وأشار زكي إلى وجود مفاوضات للانتقال إلى الأهلي ضمن صفقة تبادلية تضم محمد عبد الله ومحمد أبو تريكة دون مقابل مادي، إلا أن الصفقة لم تكتمل بعد رفض الأهلي.

ورغم ذلك، أكد زكي تمسكه بموقفه الرافض للعب في مصر لأي نادٍ غير الزمالك، حتى في وقت لم يكن فيه الزمالك مهتمًا بالتعاقد معه.

واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد أن الانتماء والاختيارات الشخصية كان لها دور كبير في مسيرته، مشيرًا إلى أن الانتقالات بين الأهلي والزمالك أمر طبيعي في عالم كرة القدم، لكن لكل لاعب قناعاته وحدوده.



