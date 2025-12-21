لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان

حرص عدد كبير من رموز الكرة المصرية، على تقديم التهنئة إلى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك خلال حفل زفاف ابنته، على لاعب الفريق الأبيض، المغربي محمود بنتايج، المقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وجاء فى مقدمة الحضور شوقى غريب المدير الفنى السابق لنادى غزل المحلة، ومجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، وربيع ياسين نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، وعماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقته لنادى الزمالك الأسبق.

وكان محمود بنتايج، لاعب الزمالك المغربي، قد عقد قرانه، على ابنة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك منذ أيام قليلة، وتم عقد القران، داخل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لكون اللاعب أجنبيا "مغربى الجنسية".

وكانت قد أحدثت وزارة العدل نقلة نوعية في نقل مكتب زواج الأجانب، من مقره بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، إلى مقره الجديد فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة.