خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

قدمت مذيعة صد البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل حيث شهدت صفقة حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت ومنتخب فلسطين تعثرا جديدا أمام نادي الزمالك بسبب تباطؤ الأبيض في حسم الصفقة.

وعلم صدى البلد أن حامد حمدان قرر التراجع عن فكرة الانضمام للزمالك في الانتقالات الشتوية المقبلة وفتح الطريق أمام باقي العروض المحلية والعربية لمناقشتها.

ورفض حامد حمدان الرد على اتصالات مجلس إدارة الزمالك خلال اليومين الماضيين بسبب عدم وجود جديد في حديثهم وسط عدد كبير من الأزمات المالية التي ضربت النادي في الفترة الأخيرة.

ويخشى حامد حمدان من الانتقال للزمالك ودخوله في أزمة مالية وعدم حصوله على مستحقاته المالية في موعده.

ويمتلك حامد حمدان عدد من العروض المحلية بجانب اهتمام قوي من نادي بيراميدز والأهلي لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي القادم.