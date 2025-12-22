عمرو زكي: أمي مقهورة بسببي.. والبعض سعى للاستفادة المادية مني

كشف عمرو زكي نجم الكرة المصرية السابق، عن أسباب ابتعاده عن الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة.



وقال زكي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الحياة كانت وخداني فحصلت حاجات ف حياتي مش احسن حاجه.

وأضاف: الحادث أثر عليا نفسيا ماديا .. وفاة والدي اثر معايا جدا ولذلك كنت بعيدا عن المشهد خلال السنوات الأخيرة .



وتابع: أمي مبسوطه دلوقتي بسبب ظهوري .. انا دلوقتي بفرح امي ولولا دعوتها دلوقتي مكنتش طلعت تلبفزيوينيا ، حاسه بيا وحاسه اني مظلوم وصعبان عليها قعدتي واني مش شغال.



وواصل: واخويا الكبير صابر هو ابويا التاني وسندي ودايما بيوجهني وفيه ناس كانت عاوزه تستفاد مني ماديا ومش بحب اتعامل مع الناس دي.

وأردف: بعض الأشخاص أرادوا الاستفادة مني.