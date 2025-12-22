قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر

أحمد ناجي
أحمد ناجي

قال الكابتن أحمد ناجي، حارس مرمى منتخب مصر السابق، إنه مقاطع عصام الحضري منذ عامين، مؤكدًا أن الخلافات بينهما تعود إلى فترات سابقة، أبرزها واقعة هروب الحضري من النادي الأهلي، وهو ما تسبب حينها في قطيعة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح أحمد ناجي، خلال حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس»، أنه شعر بحزن وغضب شديدين بسبب تصرف الحضري في تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الأمر ترك أثرًا كبيرًا على علاقتهما، قبل أن تتجدد القطيعة مرة أخرى خلال العامين الماضيين.

وأضاف أحمد ناجي، أن عصام الحضري يُعد قيمة كروية كبيرة وأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، إلا أنه كان بحاجة إلى إعادة تأهيل فني وبدني بشكل خاص حتى يتمكن من الاستمرار في الملاعب لفترة أطول، لافتًا إلى أنه كان يقدم له تدريبات مكثفة وبرامج إعداد قوية للحفاظ على مستواه الفني.

وكشف ناجي أن الحضري تقدم بشكوى ضده إلى الكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق، موضحًا أنه فور لقائه بصالح سليم، أبلغه الأخير بضرورة التزام الحضري الكامل بالتعليمات الفنية التي يصدرها له مدرب حراس المرمى، وهو ما أنهى الأزمة في ذلك الوقت.

وتطرق ناجي إلى طبيعة علاقته بعصام الحضري خلال فترات لاحقة، خاصة عندما كان الأخير مسؤولًا عن تدريب حراس المرمى خلال بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن الحضري يجتهد في تطوير نفسه ويحصل على دراسات تدريبية، واصفًا إياه بأنه «أسطورة من أساطير كرة القدم في العالم»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التزام كل شخص باختصاصه داخل المنظومة الفنية.

وأشار إلى خبرته الطويلة في مجال تدريب حراس المرمى، مؤكدًا أنه عمل في هذا المجال لما يقرب من 40 عامًا، دون أن يتجاوز دوره أو يخرج عن مهامه الفنية، قائلًا: «أنا أقوم بدوري فقط».

كما تحدث ناجي عن تجربته مع المدرب البرتغالي الراحل مانويل جوزيه، مؤكدًا أنه من أفضل المدربين الذين تعاون معهم، وكان يتمتع بروح إنسانية عالية ويحب الخير للجميع، مضيفًا أن أخف دم بين لاعبي كرة القدم، من وجهة نظره، كانا محمد بركات وأحمد السيد، مشيرًا إلى أنهما قاما بتقليد عصام الحضري بطريقة كوميدية خلال بعض المواقف.

وعلى صعيد آخر، كشف الكابتن أحمد ناجي عن جانب مختلف من حياته، متحدثًا عن تجربته في عالم الغناء، موضحًا أنه فكر في تقديم ألبوم غنائي بعنوان «أحلى المواني» عام 1989، وتوجه حينها إلى شركة «عالم الفن»، حيث وافق الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب على المشروع، لكنه اشترط تنفيذه دون مقابل مادي، وهو ما دفعه لرفض العرض.

وأضاف أنه اتجه بعد ذلك إلى شركة «صوت الحب»، وقدم الألبوم الذي ضم أعمالًا من كلمات الشاعر الكبير مصطفى الشندويلي، وألحان سامي الحفناوي، أحد أبرز الملحنين في تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه سبق أن عُرضت عليه أغنية «لولاكي» في بدايتها، لكنه رفض غناءها، قبل أن يقدمها الفنان علي حميدة وتحقق نجاحًا كبيرًا.

أحمد ناجي عمرو الليثي واحد من الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

سرقة الكهرباء

تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو زكريا

تكريم دولي رفيع للدكتور عمرو حمودة في اليونسكو: 20 عاما من قيادة جهود الإنذار بالتسونامي والتأهب الساحلي

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

انطلاق ملتقى التوظيف الخامس بأبو قرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير

القس بطرس بخيت

"إعلان تجسد الكلمة" .. في عظة الأحد للقس بطرس بخيت

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد