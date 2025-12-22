خالد صبحي على طاولة توروب لتدعيم دفاع الأهلي في يناير

كشف الإعلامي خالد الغندور أن خالد صبحي مدافع النادي المصري، عُرض على ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اسم اللاعب تم طرحه ضمن عدد من الترشيحات لتدعيم خط دفاع الأهلي في يناير، في ظل سعي الجهاز الفني لتدعيم هذا المركز بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة.

وأضاف أن توروب يدرس ملف خالد صبحي من الناحية الفنية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد معه من عدمه، خاصة مع متابعة الجهاز الفني لأكثر من مدافع محلي خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي لم تدخل في مفاوضات رسمية حتى الآن مع النادي المصري، في انتظار حسم الرؤية الفنية للمدير الفني وتحديد احتياجات الفريق بشكل نهائي.