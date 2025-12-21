قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
رياضة

للمرة السابعة على التوالي.. الأهلي يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد

علا محمد

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بخالص التهاني للدكتور حسن مصطفى، بمناسبة الفوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة السابعة على التوالي، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

ووفي وقت سابق من اليوم الأحد، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة ومساندة، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، في انتخابات الاتحاد الدولي، والتي أقيمت اليوم واستضافتها مصر، وأسفرت عن فوز الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الاتحاد الدولي لدورة انتخابية جديدة للعبة من عام 2025 وحتى عام 2029، للمرة السابعة على التوالي.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خالص تهانيه للدكتور حسن مصطفى بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للدورة السابعة على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الكبير يُعد تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الجاد والاحترافي، ويعكس الثقة الدولية المتجددة في الكفاءة المصرية وقدرتها على قيادة الاتحادات الرياضية العالمية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استمرار رئاسة الدكتور حسن مصطفى للاتحاد الدولي لكرة اليد يعزز من مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية، ويمثل نموذجًا مشرفًا للقيادات الرياضية المصرية القادرة على التأثير وصناعة القرار داخل المنظمات الدولية الكبرى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، بهذا الحجم من المشاركة الدولية، تعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من بنية تنظيمية متطورة، وقدرة عالية على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة كأحد أدوات القوة الناعمة وتعزيز الحضور المصري عالميًا.

جدير بالذكر أن فوز الدكتور حسن مصطفى خلال الاجتماع العادي الـ 40 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي أقيم منذ قليل في أحد الفنادق بالعاصمة الجديدة، بحضور ومشاركة 176 اتحادا وطنيا من إجمالي 211 اتحادا يحق لهم التصويت، في واحدة من أكبر الجمعيات العمومية في تاريخ الاتحاد.

مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب دكتور حسن مصطفى الاتحاد الدولي لكرة اليد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

