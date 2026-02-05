نحن أمام مرحلة جديدة.. مصطفى بكري: مصر حققت معادلة مهمة في الأمن الإقليمي وترسيم الحدود

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تأتي في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية وأمنية متسارعة، ما يفرض إعادة ضبط العلاقات بين القوى المؤثرة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت تمثل محور التوازن والاستقرار في الإقليم، وأن أي تحرك فاعل في قضايا المشرق وشرق المتوسط يمر عبر القاهرة، خاصة في ظل تطورات الأوضاع في غزة وتصاعد التوترات الإقليمية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أن التقارب التركي مع مصر يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الدور المصري، مع فتح قنوات للتنسيق الأمني والسياسي، مؤكدا أن الملف الفلسطيني تصدر المباحثات، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية الأخرى.