منتخب مصر يبدأ مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2025... مواعيد المباريات في دور المجموعات

يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة التي يحتضنها المغرب خلال الفترة من الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري وحتى الثامن عشر من يناير 2026، حيث يدخل الفراعنة المنافسات بقيادة المدير الفني حسام حسن في رحلة جديدة بحثًا عن استعادة اللقب القاري الغائب منذ سنوات.

منتخب مصر الأكثر مشاركة وخوضًا للمباريات في تاريخ الكان

يتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعدما شارك في 111 مباراة على مدار نسخ البطولة المختلفة، وهو رقم يعكس عراقة المنتخب المصري ومكانته التاريخية كأحد أعمدة القارة السمراء وأكثرها حضورًا وتأثيرًا في البطولة.

مواجهات مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا

سبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الزيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين فقط، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز خلال المواجهتين، الأولى في نسخة عام 2004 بنتيجة هدفين مقابل هدف، والثانية في نسخة 2019 بهدف دون رد، ليؤكد المنتخب تفوقه التاريخي في لقاءات الافتتاح أمام زيمبابوي.

الفراعنة أصحاب أكبر نتيجة فوز في تاريخ البطولة

يحمل منتخب مصر رقمًا قياسيًا مميزًا بامتلاكه أكبر نتيجة فوز في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال المباراة الشهيرة أمام منتخب نيجيريا في نهائيات عام 1963، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وأهدافًا.

منتخب مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية

يدخل المنتخب المصري بطولة 2025 بطموح استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ عام 2010، بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق بالتتويج بالبطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 تحت قيادة المدرب حسن شحاتة، ويسعى الفراعنة لإضافة النجمة الثامنة إلى سجل البطولات، خاصة بعد الخسارة في نهائي نسخة 2017 أمام الكاميرون ونهائي نسخة 2021 أمام السنغال، ويظل منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج برصيد سبعة ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب ثم منتخب غانا بأربعة ألقاب.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

يفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة زيمبابوي يوم الإثنين الثاني والعشرين من ديسمبر في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم يلتقي منتخب جنوب أفريقيا يوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر في الخامسة مساءً، ويختتم الفراعنة مواجهاتهم في دور المجموعات بلقاء منتخب أنجولا يوم الأحد التاسع والعشرين من ديسمبر في تمام السادسة مساءً.