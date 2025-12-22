قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
يسري غازي

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يبدأ الفراعنة رحلتهم القارية بمواجهة قوية أمام منتخب زيمبابوي، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا إلى أهمية انطلاقة البطولة وتأثيرها المباشر على حظوظ التأهل إلى الدور الآتي، ومع اقتراب موعد اللقاء، ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة بث مباشر، إلى جانب تفاصيل مجموعة منتخب مصر وجدول مبارياته وقائمته الرسمية في البطولة.
 

مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا، وهي مجموعة قوية تتطلب تركيزًا عاليًا منذ الجولة الأولى، ويخوض المنتخب المصري جميع مبارياته في دور المجموعات على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ما يمنح البطولة طابعًا تنافسيًا خاصًا في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة.
 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح المشوار
يفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، حيث تقام المباراة اليوم الاثنين 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد هذه المواجهة محطة مهمة للفراعنة من أجل حصد أول ثلاث نقاط وبعث رسالة قوية لبقية منتخبات المجموعة، خاصة أن البداية الجيدة غالبًا ما تكون عاملًا حاسمًا في البطولات القارية الكبرى.
 

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي 
 

تردد قناة TNT المغربية الناقلة
يمكن مشاهدة البث المباشر من خلال تردد قناة TNT المغربية، على التردد 11617، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، مع ضرورة توفر جهاز يدعم Multistream.
 

تردد القناة الجزائرية الأرضية الرياضية
تُبث المباريات أيضًا عبر القناة الجزائرية الأرضية الرياضية على القمر نايل سات، بتردد 11680، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ونظام تشفير مشفرة BISS سهل الفتح.
 

قناة ORTM المالية
تنقل قناة ORTM المالية بعض مباريات البطولة، عبر القمر Eutelsat 9B، على التردد 12034، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، والقناة مفتوحة.
 

القنوات المغربية الرياضية الناقلة
تُعد قناة المغربية الرياضية 1 TNT من القنوات الناقلة، عبر نايل سات على التردد 11157 والاستقطاب رأسي ومعدل التصحيح 4/3 ومعدل الترميز 27500.

كما تتوفر قناة المغربية الرياضية 2 TNT عبر نايل سات على التردد 11476 والاستقطاب رأسي ومعدل التصحيح 4/3 ومعدل الترميز 27500، إضافة إلى قناة المغربية الرياضية TNT عبر عرب سات على التردد 12683 والاستقطاب رأسي ومعدل التصحيح 4/3 ومعدل الترميز 27500.

منتخب مصر زيمبابوي القنوات المغربية الرياضية كأس أمم إفريقيا مباراة مصر وزيمبابوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

ترشيحاتنا

القومى للمرأة يشارك فى فعاليات مبادرة "أنت الحياة"

القومي للمرأة يشارك فى فعاليات مبادرة "أنت الحياة"

خلال توقيع العقود

نقل الكهرباء توقّع عقدًا لإحلال موصلات خطوط 66 ك.ف بمدينة العاشر من رمضان

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يغادر إلى بكين لبحث التعاون فى مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة

بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد