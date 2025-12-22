قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

جيبوها من أغادير.. ماذا قال هاني أبوريدة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي؟

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
عبدالله هشام

عقد المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلسة مع منتخب مصر الأول، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في حضور حمادة الشربيني ومحمد أبوحسين عضويَ المجلس، وذلك عقب المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وأكد هاني أبوريدة في كلمته، أن الجميع ينتظر من اللاعبين والجهاز الفني الوطني، بقيادة حسام حسن الكثير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتتويج باللقب، رغم قوة المنافسة مع المنتخبات الأخرى، خاصة وأن الجيل الحالي يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين، مشدداً على ضرورة تحقيق لقب يضاف لهم ولإسعاد الجماهير المصرية.

يذكر أن مدينة أغادير المغربية سوف يستضيف من خلالها ملعب أدرار “ ملعب أغادير الكبير ” المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب زيمبابوي.

اتحاد الكرة منتخب مصر حسام حسن هاني أبوريدة مصر ضد زيمبابوي

