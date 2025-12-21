صاحب الإنجازات.. اتحاد اليد يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي للمرة السابعة

يهنئ الاتحاد المصري لكرة اليد بقيادة خالد فتحي ، الدكتور حسن مصطفى بعد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للعبة للمرة السابعة على التوالي .

وقال خالد فتحي أن الدكتور حسن مصطفى نموذج للمواطن المصري الذي نجح في إبهار العالم في ظل إدارته المثالية لمنظومة كرة اليد العالمية على مدار السنوات الماضية .

وأكد فتحي أن ما قدمه حسن مصطفى لكرة اليد العالمية كثير للغاية وهو ما جنى ثماره في الجمعية العمومية اليوم واكتساحه للانتخابات رغم وجود عدد من المنافسين على منصب رئاسة الاتحاد الدولي.



وأقيمت الانتخابات خلال الاجتماع العادي رقم الأربعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي عقد منذ قليل بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 176 اتحادا وطنيا من أصل 211 اتحادا يحق لهم التصويت، في واحدة من أكبر الجمعيات العمومية التي شهدها الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر تاريخه.

وأكدت نتيجة التصويت استمرار الدعم الدولي للدكتور حسن مصطفى، تقديرا لدوره في تطوير اللعبة وتوسيع انتشارها عالميا، وتعزيز مكانة الاتحاد الدولي تنظيميا وفنيا، إلى جانب النجاحات التي تحققت خلال فتراته السابقة على مستوى البطولات الكبرى وبرامج التطوير والانتشار القاري.

ويعد فوز حسن مصطفى بولاية جديدة امتدادا لمسيرة طويلة من العمل الإداري والرياضي، ويعكس نجاح السياسات التي انتهجها خلال السنوات الماضية في تطوير كرة اليد على المستوى العالمي، وتعزيز انتشار اللعبة، ودعم الاتحادات الوطنية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو للاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة.